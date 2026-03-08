Detienen a Paul Preece Jr., Ganador del Reality Outlast, por Presunta Violación de una Niña

El ganador de un popular reality de supervivencia fue arrestado en Estados Unidos acusado de delitos sexuales contra una menor. Se trata de Paul Preece Jr., quien alcanzó notoriedad tras ganar la primera temporada del programa Outlast, producido por una famosa plataforma de streaming.

Preece, de 51 años, fue detenido el viernes en el estado de Tennessee y trasladado a la cárcel del condado de Knox County. De acuerdo con registros judiciales, enfrenta cargos por presunta violación de una menor, agresión sexual agravada e intento de violación. Las autoridades fijaron una fianza de 150 mil dólares. Hasta el momento no se ha dado a conocer la edad de la víctima.

El acusado se hizo conocido a nivel internacional tras participar en la temporada inaugural de Outlast en 2023. El programa de supervivencia lleva a los concursantes a zonas remotas de Alaska, donde deben resistir condiciones extremas de aislamiento, escasez de recursos y clima adverso para tener la oportunidad de ganar un premio de un millón de dólares.

Coronado campeón

En la primera edición del reality, 16 participantes fueron lanzados en paracaídas a la naturaleza salvaje antes de dividirse en cuatro equipos para establecer campamentos base. El formato obligaba a los competidores a trabajar en grupo, ya que no estaba permitido competir de manera individual. Los equipos podían reducirse hasta quedar con solo dos integrantes y las alianzas podían cambiar durante la competencia.

A diferencia de otros programas de telerrealidad, el formato no contemplaba eliminaciones mediante votación; los concursantes abandonaban únicamente de manera voluntaria. La permanencia en la competencia dependía de la resistencia física, la estrategia y la capacidad de cooperación entre los participantes.

Preece terminó coronándose campeón de la primera temporada junto a sus compañeros Seth Lueker y Nick Radner, llevándose el premio millonario. Tras el éxito del programa, Netflix anunció en febrero de 2025 la renovación de Outlast para una tercera temporada. Entretanto, el caso judicial contra el exconcursante continúa en proceso.

