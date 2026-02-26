Detienen a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Sobrina Menor de Edad en Tlaxcala
N+
Jesús "N" fue aprehendido la mañana de este jueves por presuntamente abusar de su sobrina menor de edad en el municipio tlaxcalteca de Zacatelco.
Este jueves 26 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de Jesús “N” por el presunto abuso sexual contra su sobrina menor de edad en el municipio tlaxcalteca de Zacatelco.
De acuerdo con la víctima después de que su agresor cometiera dicho delito en su contra, la amenazó para que no contara lo sucedido.
Detienen a Jesús “N” por abusar de su sobrina menor de edad en Zacatelco, Tlaxcala
Fue la mañana de este jueves que elementos de la Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala aprehendió a Jesús “N” por el delito de violación, en agravio de una menor de edad.
Los hechos por los que fue detenido ocurrieron en un domicilio ubicado en el municipio de Zacatelco, donde el tío de la víctima presuntamente la agredió sexualmente y además la amenazó para que no contara lo sucedido.
En cumplimiento de dicho mandato judicial, uniformados de la Policía de Investigación detuvieron al imputado en la demarcación antes mencionada, para presentarlo ante la autoridad correspondiente.
Detienen a Eduardo Rafael “N” por abusar de dos mujeres en Cuautlancingo, Puebla
La Policía Municipal de Cuautlancingo realizó la puesta a disposición de una persona del sexo masculino ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de dos personas del sexo femenino.
El detenido fue identificado ante las autoridades como Eduardo Rafael “N”, de 28 años de edad, originario de la ciudad de Puebla.
Con información de N+
GMAZ