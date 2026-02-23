Inicio Puebla Sujeto Abusó de una Menor de Edad en un Paraje de Chignahuapan, Puebla

Sujeto Abusó de una Menor de Edad en un Paraje de Chignahuapan, Puebla

|

N+

-

Orlando "N" abusó de una menor de edad en el Paraje Tlacomilco de Aquixtla, comunidad perteneciente al municipio poblano de Chignahuapan.

Orlando N Abuso Sexual Adolescente Menor de Edad Paraje Tlacomilco Aquixtla Chignahuapan Puebla

Orlando "N" pasará 20 años en prisión por el abuso contra la adolescente. Foto: X @FiscaliaPuebla

Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de 20 años de prisión contra Orlando “N” por el abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad en el municipio poblano de Chignahuapan.

Además de la condena, el hoy sentenciado también deberá pagar una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y más de 172 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño moral.

Noticia relacionada: Investigan Presunto Abuso contra Alumna de Primaria al Interior de su Escuela en Puebla

Sentencian a Orlando “N” por abusar sexualmente de una menor de edad en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Orlando “N”, responsable del delito de violación en agravio de una adolescente, por hechos ocurridos en el municipio de Chignahuapan.

De acuerdo con la investigación, el 26 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en el paraje Tlacomilco, perteneciente a la comunidad de Aquixtla.

Derivado de las pruebas presentadas por la FGE Puebla, el 18 de febrero de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 20 años de prisión, multa de 100 UMAs y el pago de 172 mil 870 pesos por concepto de reparación del daño moral.

Investigan abuso sexual contra menor de edad en junta auxiliar La Libertad de Puebla

El Carnaval de Huehues 2026 en Puebla capital dejó riñas y un presunto abuso sexual en contra de un menor de edad, quien en la junta auxiliar de La Libertad aparentemente fue drogado con una bebida por un danzante.

De acuerdo con los primeros reportes, un adolescente de 16 años de edad señaló haber sido agredido por sujetos que bailaban en el Carnaval de La Libertad, donde un desconocido le dio una bebida que lo hizo perder el conocimiento.

Acosan a Mujeres desde Automóvil Blanco en Cholula y Cuautlancingo, Puebla

El agresor presuntamente drogó a la víctima para aprovecharse de él; cuando el menor recobró el conocimiento sintió dolor en partes íntimas del cuerpo.

Con información de N+

GMAZ

Inseguridad en Puebla

Orlando n abuso sexual adolescente menor de edad paraje tlacomilco aquixtla chignahuapan puebla