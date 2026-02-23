Sujeto Abusó de una Menor de Edad en un Paraje de Chignahuapan, Puebla
Orlando "N" abusó de una menor de edad en el Paraje Tlacomilco de Aquixtla, comunidad perteneciente al municipio poblano de Chignahuapan.
Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de 20 años de prisión contra Orlando “N” por el abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad en el municipio poblano de Chignahuapan.
Además de la condena, el hoy sentenciado también deberá pagar una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y más de 172 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño moral.
Sentencian a Orlando “N” por abusar sexualmente de una menor de edad en Chignahuapan, Puebla
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Orlando “N”, responsable del delito de violación en agravio de una adolescente, por hechos ocurridos en el municipio de Chignahuapan.
De acuerdo con la investigación, el 26 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en el paraje Tlacomilco, perteneciente a la comunidad de Aquixtla.
Derivado de las pruebas presentadas por la FGE Puebla, el 18 de febrero de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 20 años de prisión, multa de 100 UMAs y el pago de 172 mil 870 pesos por concepto de reparación del daño moral.
Investigan abuso sexual contra menor de edad en junta auxiliar La Libertad de Puebla
El Carnaval de Huehues 2026 en Puebla capital dejó riñas y un presunto abuso sexual en contra de un menor de edad, quien en la junta auxiliar de La Libertad aparentemente fue drogado con una bebida por un danzante.
De acuerdo con los primeros reportes, un adolescente de 16 años de edad señaló haber sido agredido por sujetos que bailaban en el Carnaval de La Libertad, donde un desconocido le dio una bebida que lo hizo perder el conocimiento.
El agresor presuntamente drogó a la víctima para aprovecharse de él; cuando el menor recobró el conocimiento sintió dolor en partes íntimas del cuerpo.
Con información de N+
GMAZ