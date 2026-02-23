Sujeto Abusó de una Menor de Edad en un Paraje de Chignahuapan, Puebla

Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de 20 años de prisión contra Orlando “N” por el abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad en el municipio poblano de Chignahuapan.

Además de la condena, el hoy sentenciado también deberá pagar una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y más de 172 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño moral.

Sentencian a Orlando “N” por abusar sexualmente de una menor de edad en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Orlando “N”, responsable del delito de violación en agravio de una adolescente, por hechos ocurridos en el municipio de Chignahuapan.

De acuerdo con la investigación, el 26 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en el paraje Tlacomilco, perteneciente a la comunidad de Aquixtla.

Derivado de las pruebas presentadas por la FGE Puebla, el 18 de febrero de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 20 años de prisión, multa de 100 UMAs y el pago de 172 mil 870 pesos por concepto de reparación del daño moral.

Con información de N+

GMAZ