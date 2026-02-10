Madre Salva a su Niña de Ser Abusada en Puebla; El Agresor Fue Sentenciado

El caso de un intento de abuso en agravio de una niña ocurrido en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla, obtuvo justicia este 9 de febrero de 2026.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 27 de abril de 2024, José Eduardo "N" aprovechó que la menor estaba durmiendo en su casa para poder realizarle tocamientos lascivos, sin embargo, la madre de la menor descubrió lo que estaba por pasar e impidió que el acto se consumara.

Sentencian a más de 15 años en prisión a José Eduardo "N" por intento de abuso en Puebla

La progenitora solicitó el apoyo de las autoridades y el agresor fue detenido, quedando a disposición de la autoridad judicial misma que llevó acabo su proceso legal. Una vez obtenidas diversas pruebas en contra del acusado, se dictó fallo condenatorio en su contra.

Luego de la audiencia de Individualización de Sanciones, José Eduardo "N" recibió una sentencia de 15 años y 8 meses de prisión, luego de ser señalado como responsable del delito de violación agravada en grado de tentativa, en contra de una niña; Además deberá realizar el pago por reparación del daño moral y material.

Noticia relacionada: Sentencian a Hombre que Abusó de una Niña en Puebla; La Víctima Era la Hermana de su Pareja

¿Cómo denunciar un delito sin salir de casa en Puebla?

Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para presentar las denuncias correspondientes en caso de ser víctima de algún delito, esto lo pueden hacer directamente en cualquier Ministerio Público o Fiscalías del Estado, además pueden realizar estos tramites sin salir de casa.

25 Delitos que Puedes Denunciar en Puebla sin Salir de Casa

Estos son algunos delitos que pueden denunciar en la página web de la Fiscalía de Puebla, puedes ingresar a través de este link fiscalia.puebla.gob.mx

Abuso sexual

Acoso seual

Abuso de confianza

Allanamiento de Morada

Amenazas

Ciberacoso

Cohecho

Daño en propiedad ajena

Delitos electorales

Delitos en contra de los animales

Despojo sin violencia

Discriminación

Frauda

Robo sin violencia

Robo de autopartes o de vehículos

Violencia familiar

Enriquecimiento ilícito

Lo único que debes hacer es ingresar tus datos personales, indicar el lugar de los hechos, describir el acto y agenda una cita para darle continuidad al caso y ratificar la denuncia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS