Madre Salva a su Niña de Ser Abusada en Puebla; El Agresor Fue Sentenciado
La Fiscalía de Puebla obtuvo sentencia contra José Eduardo "N" por el delito de abuso en grado de tentativa en agravio de una menor de edad.
El caso de un intento de abuso en agravio de una niña ocurrido en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla, obtuvo justicia este 9 de febrero de 2026.
De acuerdo a las investigaciones recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 27 de abril de 2024, José Eduardo "N" aprovechó que la menor estaba durmiendo en su casa para poder realizarle tocamientos lascivos, sin embargo, la madre de la menor descubrió lo que estaba por pasar e impidió que el acto se consumara.
Sentencian a más de 15 años en prisión a José Eduardo "N" por intento de abuso en Puebla
La progenitora solicitó el apoyo de las autoridades y el agresor fue detenido, quedando a disposición de la autoridad judicial misma que llevó acabo su proceso legal. Una vez obtenidas diversas pruebas en contra del acusado, se dictó fallo condenatorio en su contra.
Luego de la audiencia de Individualización de Sanciones, José Eduardo "N" recibió una sentencia de 15 años y 8 meses de prisión, luego de ser señalado como responsable del delito de violación agravada en grado de tentativa, en contra de una niña; Además deberá realizar el pago por reparación del daño moral y material.
¿Cómo denunciar un delito sin salir de casa en Puebla?
Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para presentar las denuncias correspondientes en caso de ser víctima de algún delito, esto lo pueden hacer directamente en cualquier Ministerio Público o Fiscalías del Estado, además pueden realizar estos tramites sin salir de casa.
Estos son algunos delitos que pueden denunciar en la página web de la Fiscalía de Puebla, puedes ingresar a través de este link fiscalia.puebla.gob.mx
- Abuso sexual
- Acoso seual
- Abuso de confianza
- Allanamiento de Morada
- Amenazas
- Ciberacoso
- Cohecho
- Daño en propiedad ajena
- Delitos electorales
- Delitos en contra de los animales
- Despojo sin violencia
- Discriminación
- Frauda
- Robo sin violencia
- Robo de autopartes o de vehículos
- Violencia familiar
- Enriquecimiento ilícito
Lo único que debes hacer es ingresar tus datos personales, indicar el lugar de los hechos, describir el acto y agenda una cita para darle continuidad al caso y ratificar la denuncia.
