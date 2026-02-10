Sentencian a Hombre que Abusó de una Niña en Puebla; La Víctima Era la Hermana de su Pareja
Luego de las pruebas obtenidas, Yair Jesús "N" fue sentenciado por el delito de abuso en agravio de una menor ocurrido en Hueytamalco, Puebla.
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Yair Jesús "N" por el delito de abuso ocurrido en agravio de una niña en el municipio de Hueytamalco.
Luego de poco más de tres años, el caso de una menor recibió justicia al encarcelar a su agresor responsable de lo hechos ocurridos en diciembre de 2022. Este martes 10 de febrero de 2026, las autoridades confirmaron la condena definitiva.
De acuerdo a la carpeta de investigación, la niña de 12 años de edad se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Centro de Hueytamalco, cuando la pareja de su hermana identificado como Yair Jesús "N" comenzó a realizarle tocamientos lascivos.
Sentencian a Yair Jesús "N" a más de siete años en prisión por abuso en Puebla
La menor, con apoyo de sus familiares, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado, y posteriormente se presentaron de manera oportuna diversos medios de prueba en cada una de las audiencias.
La autoridad judicial determinó la culpabilidad de Yair Jesús "N" por el delito de abuso y dictó la sentencia de siete años, nueve meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño moral y material para la víctima.
Las autoridades exhortan a la sociedad a realizar las denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de un abuso, en caso de que el o la afectada sea menor de edad es necesario que vaya acompañada de su tutor.
Detienen a dos hombres por el delito de abuso en agravio de una niña en Puebla
Una niña indígena de 11 años edad fue víctima de abuso por parte de su tío y de un vecino en el municipio de Pahutalán, Puebla; Eduardo "N" y Ulises "N" fueron detenidos luego de las declaraciones de la menor.
De acuerdo a las investigaciones, Eduardo "N" quien es familiar de la víctima, abusó de ella cuando laboraban en una panadería. Se sabe que la pequeña había salido de su casa a trabajar para poder ayudarle con los gastos a su familia.
Luego del delito, la menor denunció los hechos en Huauchinango, con apoyo de un traductor, en donde también confesó haber sido víctima de abuso por parte de uno de sus vecinos cuando había ido a buscar a su hermano menor.
El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla y ambos acusados ya lograron ser detenidos por lo que con ayuda de las pruebas obtenidas, un Juez de Control determinará su situación legal.
