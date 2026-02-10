Detienen a Sujeto de la Tercera Edad por Presuntamente Abusar de una Menor en Puebla

Este martes 10 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de José Aquileo Ascensión “N”, de 63 años de edad, por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad, en San Mateo Calputitlán, localidad del municipio poblano de Huejotzingo.

El aprehendido fue trasladado a Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, donde quedó a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

Detienen a José Aquileo Ascensión “N” por Abusar de una menor de edad en Huejotzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a José Aquileo Ascensión “N”, de 63 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, ocurrido en el municipio de Huejotzingo.

La víctima manifestó que en 2017, cuando tenía 10 años de edad, fue agredida sexualmente por el hoy imputado, familiar de su padrastro, aprovechando que se encontraban solos en el domicilio ubicado en la localidad de San Mateo Capultitlán, del municipio antes mencionado, situación que se habría repetido en diversas ocasiones.

Con base en los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes investigadores en la misma región.

Madre salva a su hija de ser abusada por sujeto en Puebla

El caso de un intento de abuso en agravio de una niña ocurrido en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla, obtuvo justicia el pasado 9 de febrero.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por la FGE Puebla el pasado 27 de abril de 2024, José Eduardo "N" aprovechó que la menor estaba durmiendo en su casa para poder realizarle tocamientos lascivos, sin embargo, la madre de la menor descubrió lo que estaba por pasar e impidió que el acto se consumara.

Reportan Acoso contra Mujeres desde Automóvil Blanco en Cholula y Cuautlancingo Puebla

Luego de la audiencia de Individualización de Sanciones, el acusado recibió una sentencia de 15 años y 8 meses de prisión, luego de ser señalado como responsable del delito de violación agravada en grado de tentativa, en contra de una niña; Además deberá realizar el pago por reparación del daño moral y material.

