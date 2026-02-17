Investigan Presunto Abuso contra Alumna de Primaria al Interior de su Escuela en Puebla

Momentos de tensión se viven en la comunidad educativa de la Escuela Primaria "Esteban de Antuñano" luego del reporte de un presunto abuso en agravio de una estudiante menor de edad, esto en el municipio de Coronango, Puebla.

Padres de familia se manifestaron afuera de la institución para exigir la destitución del cargo de un empleado luego de que presuntamente habría intentado abusar de la alumna ofreciéndole comida; Los familiares piden la intervención de las autoridades para que se haga justicia por este caso.

Activan protocolo ante presunto caso de abuso en la Escuela Primaria "Esteban de Antuñano" de Coronango, Puebla

Por su parte, la Escuela Primaria "Esteban de Antuñano"" dio a conocer que desde el momento de la denuncia se activó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanciones por hechos de Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso, Maltrato y Violencia en contra de Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares del Estado de Puebla.

Al respecto, la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Coronango dio a conocer que el personal de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas y la unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, intervinieron de forma oportuna para salvaguardar la integridad de la menor.

Madre e hija reciben valoración médica ante presunto caso de abuso en una primaria de Coronango, Puebla

La alumna y la madre recibieron valoración médica por personal de emergencia y fueron canalizadas para recibir atención psicológica especializada de manera prioritaria. Además, se brindó acompañamiento legal a la tutora para formalizar la denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las instancias ministeriales. En esos momento, la parte afectada no había decidido ejercer su derecho a la denuncia.

¿Cómo Denunciar Delitos contra Niños en Puebla?

El lunes se llevó a cabo una reunión informativa con la supervisora de la SEP, zona 045, el Comisario de Seguridad Pública y directivos de área, con el fin de dialogar con los padres de familia y establecer acuerdos conjuntos para la seguridad escolar. La dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas reforzará en la institución los protocolos de prevención, detección y reacción ante casos de violencia, establecidos por la SEP, trabajando de la mano con toda la comunidad estudiantil.

En caso de emergencia, la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Coronango pone a su disposición los números locales: 22 25 11 12 13, 22 25 11 13 08.

