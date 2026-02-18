Denuncian Presunto Abuso contra Menor de Edad durante Carnaval de Huehues 2026 en Puebla

El Carnaval de Huehues 2026 en Puebla capital dejó riñas y presunto abuso sexual en contra de un menor de edad, quien el domingo pasado en la junta auxiliar de La Libertad aparentemente fue drogado con una bebida por un danzante.

El Secretario General de Gobernación en el municipio de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez, confirmó que la familia presentó la denuncia en otro municipio, y la Fiscalía del Estado de Puebla (FGE) ya investiga.

Parece que la denuncia está levantada en otro municipio y estamos buscando en los municipios aledaños. No tuvimos conocimiento, le dimos seguimiento a partir del reporte que nos hicieron los medios de comunicación. No sé si está en Cuautlancingo o en Coronango.

Menor de edad acusa abuso sexual por parte de danzantes del carnaval 2026 en La Libertad

De acuerdo con los primeros reportes, un adolescente de 16 años de edad señaló haber sido agredido por sujetos que bailaban en el Carnaval de La Libertad, donde un desconocido le dio una bebida que lo hizo perder el conocimiento.

El agresor presuntamente drogó a la víctima para aprovecharse de él; cuando el menor recobró el conocimiento sintió dolor en partes íntimas del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene conocimiento del presunto abuso sexual cometido contra el menor de edad en pleno carnaval de la junta auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla.

Carnaval de Huehues termina en pelea campal en junta auxiliar de Puebla

Integrantes de diferentes comparsas terminaron a golpes en San Pablo Xochimehuacan, Puebla. Las comparsas protagonizaron un enfrentamiento durante los festejos.

Tras la riña registrada en la junta auxiliar, el Secretario General de Gobernación explicó que el lesionado permanece hospitalizado por intervención quirúrgica.

Después del cierre del carnaval, el funcionario municipal exhortó a los grupos de huehues a conducirse con orden, evitar venta y consumo de alcohol, así como uso de pirotecnia.

Cabe mencionar que los festejos debieron haber terminado el día martes 17 de febrero, pero se tiene reporte de que se llevan a cabo cierre de carnaval en algunas juntas auxiliares.

Con información de N+

JAPR

