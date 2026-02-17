Carnaval de Huejotzingo, Puebla, Recibe Sello "Hecho en México" por Parte del Gobierno Federal

Este martes 17 de febrero de 2026, el Carnaval de Huejotzingo, Puebla, recibió por parte del gobierno federal el sello “Hecho en México”, mismo que ayudará a fortalecer la identidad de quienes participan en esta celebración.

En N+ Puebla te daremos todos los detalles acerca de este reconocimiento a la festividad tradicional más grande de la entidad poblana, y el por qué es importante esta distinción para los habitantes de este Pueblo Mágico.

Gobierno federal reconoce al Carnaval de Huejotzingo con el sello “Hecho en México”

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía Federal, entregó este martes al municipio y al Carnaval de Huejotzingo la autorización con fines publicitarios del isologo Hecho en México.

El coordinador regional del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo, Juan Carlos Natale, refirió que por instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se entregan los certificados que avalan que todas las acciones sociales y culturales son hechas en México y con manos y personas de Huejotzingo.

Sello “Hecho en México” busca fortalecer tradición carnavalera en Puebla: Armenta

Durante el último día de la edición número 158 del Carnaval de Huejotzingo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que las distinciones que se entregan por el Gobierno de la República son certificaciones que le dan rango a una gran festividad, la cual es orgullo de los poblanos, donde danzantes, batallones y comparsas han representado durante más de 100 años.

Armenta Mier reconoció a las autoridades y a quienes participan en el Carnaval y recalcó que la prioridad es promover a Huejotzingo y a Puebla como destinos estratégicos.

Por último, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, destacó que esta certificación representa un avance significativo para preservar la identidad y consolidar las tradiciones, ya que contribuirán a mejorar las condiciones económicas de la población, además de contar con la Marca Puebla Cinco de Mayo.

