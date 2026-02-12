Presentan el Carnaval de Tecali de Herrera 2026 en Puebla ¿Cuándo Inicia la Fiesta?

Mientras más se acerca la temporada de carnavales en el 2026, más municipios de Puebla se alistan para ser parte de esta tradicional fiesta, siendo el turno esta vez de Tecali de Herrera y su junta auxiliar de Concepción Cuautla.

Carnaval de Tecali de Herrera, Puebla 2026: Fechas, actividades y sedes

El Carnaval de Tecali de Herrera 2026 se celebrará desde el sábado 14 de febrero hasta el martes 17, cuatro días en los que las calles tanto de la cabecera municipal, como de la junta auxiliar Concepción Cuautla se llenarán de música, baile y tradición.

Cabe destacar que son cuatro las cuadrillas de huehues participantes en todo el municipio: dos denominadas “Los Perros”, la de “Los Chicones” y la de “Los Bombos”, mismas que rivalizarán todo el fin de semana tal y como lo han hecho por más de 100 años.

Las autoridades municipales esperan una derrama económica de siete millones de pesos, ya que los visitantes podrán adquirir las tradicionales artesanías de mármol y ónix, el característico mezcal, y podrán hospedarse en uno de los tres hoteles ubicados en la demarcación.

