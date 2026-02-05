Carnaval de Huehues del Chirrión 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla: ¿Cuándo Inicia la Fiesta?

La temporada de carnavales está por iniciar en la entidad poblana, por lo que en los municipios donde se llevarán a cabo ya afinan los detalles, como en el Pueblo Mágico de Tetela de Ocampo.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber acerca del Carnaval de Huehues del Chirrión, mismo que se realizará en este municipio: la fecha en que se llevará a cabo, sus actividades y horarios para poder disfrutar de esta celebración.

Carnaval de Huehues del Chirrión 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla: Fecha, actividades y horarios

Las actividades del Carnaval de Huehues del Chirrión 2026 en el municipio de Tetela de Ocampo iniciarán el sábado previo al miércoles de ceniza, es decir el próximo 14 de febrero.

A las 10:00 horas se llevará a cabo el Desfile de Comparsas, donde las 30 cuadrillas participantes recorrerán las calles principales del Pueblo Mágico. Mientras que a las 11:30 se realizará el Chirrionazo Masivo, donde todos los huehues sonarán al unísono sus látigos como parte de la tradición carnavalera.

A las 12:00 horas se llevará a cabo el Baile Masivo del Son, mientras que a las 12:15 se realizará la Presentación de Comparsas. Los cuatro eventos tendrán como sede el Zócalo de Tetela de Ocampo.

Cabe destacar que para este evento, las autoridades municipales esperan recibir aproximadamente cinco mil visitantes y recibir una derrama económica de cinco millones de pesos.

Carnaval de Huauchinango, Puebla 2026: Fechas, actividades y horarios

En días pasados se anunció que el Carnaval de Huauchinango 2026 se realizará del 14 al 17 de febrero, días en los que las 34 cuadrillas de huehues recorrerán todas las colonias de la cabecera municipal para deleite de los vecinos.

La actividad principal de esta festividad será el desfile del Carnaval, que se realizará el día 16 de febrero a las 16:00 horas, donde todas se recorrerán las principales calles de este Pueblo Mágico.

