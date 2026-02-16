Presentan el Carnaval de San Pedro Cholula 2026 en Puebla ¿Cuándo Será el Desfile de Huehues?

Aunque para la mayoría de los municipios poblanos las celebraciones carnavaleras ya se dieron este fin de semana todavía se espera con ansias el Carnaval de San Pedro Cholula 2026.

En N+ Puebla te contaremos todos los detalles que debes saber acerca de este festejo que se realizará en dicho Pueblo Mágico: sus fechas, las actividades y los horarios en que éstas se llevarán a cabo.

Carnaval de San Pedro Cholula, Puebla 2026: Fechas, actividades y horarios

El Carnaval de San Pedro Cholula 2026 se realizará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero, con actividades tradicionales que llenarán de fiesta las calles de este Pueblo Mágico.

Las acciones iniciarán el sábado a las 14:00 horas en la Calzada de Guadalupe con la tradicional Toma de Plaza, misma que tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Para el domingo se tienen previstas tres actividades: el Desfile que se llevará a cabo a las 12:00 horas sobre la Calzada de Guadalupe, el Robo de la Dama que se realizará a las 13:00 horas en la Plaza de la Concordia y la Quema del Jacal a las 16:00 horas en el mismo lugar.

Habrá cierres viales durante el Carnaval de San Pedro Cholula 2026

Debido a las actividades carnavaleras en el centro de este Pueblo Mágico, las autoridades municipales advierten sobre cierres viales en seis calles:

Calzada Guadalupe

Avenida Morelos

Avenida Miguel Hidalgo

Calle 2 Norte

Calle 4 Poniente-Oriente

Avenida 5 de Mayo

Asimismo, se pide a automovilistas evitar estacionarse los días del Carnaval sobre la Avenida Miguel Hidalgo, entre las calles 3 y 9 Norte, a partir de las 08:00 horas para no estorbar durante los festejos.

