Anuncian Carnaval de San Francisco Ocotlán 2026 en Coronango, Puebla ¿Qué Artistas Invitaron?

La temporada de carnavales de este 2026 ya está por iniciar por lo que ya se alistan en comunidades tradicionales para celebrarlo, como en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del municipio poblano de Coronango.

En N+ Puebla te decimos todo lo que debes saber sobre este festejo, mismo que marca el inicio de la Feria de Cuatlanapa, que también se realiza en la demarcación antes mencionada.

Carnaval de San Francisco Ocotlán 2026 en Coronango, Puebla: Fecha, horario, sede y artistas invitados

El Carnaval de San Francisco Ocotlán 2026 en Coronango, Puebla, dará inicio este viernes 13 de febrero a las 10:00 horas con su presentación a cargo de cuadrillas de huehues de los tres barrios de la comunidad.

Durante todo ese fin de semana las calles de esta junta auxiliar se llenarán de baile, color, comida y hospitalidad para que todos los visitantes puedan contagiarse de esta magna fiesta.

El día fuerte del Carnaval será el martes 17 de febrero, ya que a partir de las 15:00 horas se presentarán todas las cuadrillas en sus barrios para dar paso a sus respectivos artistas invitados:

En el Barrio de Arriba se presentará la Banda Recoditos, en el Barrio del Centro dará su show el Grupo Quintana, mientras que en el Barrio de Abajo brindará un concierto la Banda Tierra Sagrada.

Feria de Cuatlanapa 2026 en Coronango, Puebla: Actividades, fechas y horarios

Tras terminar las celebraciones del Carnaval, los habitantes de la comunidad de San Francisco Ocotlán seguirán de fiesta con el inicio de la Feria de Cuatlanapa 2026 el próximo viernes 20 de febrero.

Esta celebración que también es conocida como “Fiesta del Primer Viernes de Cuaresma” tendrá diversas actividades civiles y religiosas, mismas que se realizarán en el zócalo de la junta auxiliar y el Santuario del Señor de las Misericordias.

