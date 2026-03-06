IMSS Bienestar Expresa Apoyo a Doctoras que Denunciaron Abuso Sexual en Hospital Infantil

Dos doctoras denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual luego de ser drogadas en el Hospital Infantil de Tamaulipas, por lo que exigen a las autoridades que su caso no quede impune.

A través de redes sociales se dio a conocer un video donde una de las médicas residentes, víctima de este hecho, interrumpe en un evento del hospital para denunciar públicamente la agresión, la cual ocurrió mientras realizaban una guardia a finales de 2025.

Noticia recomendada: Caso Ana Karen: Hallan Muerta a Joven que Desapareció Luego de Tomar Mototaxi por App en Edomex

“El pasado 30 de diciembre a las 4 de la madrugada, entró un hombre y nos drogó y nos violó a mí y a una compañera”, dijo la doctora.

Asimismo, indicó que luego de percatarse de los hechos, avisaron de inmediato a las autoridades correspondientes del hospital; sin embargo, no recibieron el apoyo que necesitaban.

“Le pedimos (al Director del Hospital Infantil de Tamaulipas) que nos cambiara el lugar de residencia, porque no sabemos ni quién nos violó, nos dijo que no (…) Estuvimos llorando, no sabíamos qué nos había hecho”, relató.

Luego de realizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, les realizaron pruebas en las que determinaron que presentaban varias lesiones relacionadas con agresiones sexuales.

“Nos confirmaron que nos habían violado”, aseguró.

Video: "Yo Que Iba a Saber Que Me Iba a Agredir": Víctima de Abuso Sexual Narra Ataque en Iztapalapa, CDMX

¿Qué han dicho las autoridades del Hospital Infantil de Tamaulipas?

La doctora refirió que esta no es la primera vez que una persona ajena al personal de la institución ingresa al Hospital Infantil de Tamaulipas, debido a que en 2024 un hombre acosó a una lcompañera, quien decidió encerrarse en una habitación.

“Le dijeron que fue su culpa por no poner seguro (a la puerta del área)”, narró.

Al respecto, la Fiscalía de Tamaulipas informó que investigan el caso de supuesto abuso sexual en contra de dos residentes del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como parte de la investigación fue detenido Carlos "G", señalado como presunto responsable de dicho delito.

IMSS Bienestar expresa solidaridad

Hoy, en una tarjeta informativa, el IMSS Bienestar expresó su solidaridad y acompañamiento con las médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas que han denunciado hechos presuntamente constitutivos de abuso sexual. Ante el caso anunció que, para fortalecer la conducción institucional del Hospital, la Dra. Judith Cornejo Barrera, nefróloga pediatra, asumirá a partir de hoy la dirección de este hospital.

"La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, autoridad competente para conducir las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades".

El IMSS Bienestar pidió que estos hechos sean investigados con absoluta seriedad, imparcialidad y exhaustividad, a fin de contribuir al pleno esclarecimiento de lo ocurrido. Además de que aseguró que se han fortalecido los protocolos de gestión hospitalaria para prevenir y atender cualquier forma de violencia, con acciones orientadas a garantizar entornos laborales seguros y a evitar la repetición de este tipo de hechos.

Historias recomendadas:

EPP