Investigan Presunto Abuso en Hospital Infantil de Ciudad Victoria; Hay un Detenido

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta una investigación por un presunto caso de abuso en contra de dos residentes del Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

La Fiscalía General de Justicia se encuentra investigando un caso de supuesto abuso sexual en contra de dos residentes del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Como parte de la investigación, fue detenido Carlos "G", quien es señalado como presunto responsable de dicho delito. En relación a ello, familiares y amigos de Carlos "G" se manifestaron afuera de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, lugar en donde se llevaron a cabo los honores a la bandera del gobierno del estado.

Madre de Carlos "G" Asegura su Hijo es Inocente

En entrevista, la mamá del hoy detenido, aseguró que su hijo es inocente y le pide a las autoridades que sea liberado inmediatamente.

Familiares Exigen Liberación de Acusado de Abuso en Ciudad Victoria. Foto: N+

Los manifestantes fueron atendidos por el Subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, quien les ofreció instalar una mesa de diálogo para tratar el tema de Carlos "G".

