Ana Karen: Hallan Muerta a Joven que Desapareció Luego de Tomar Mototaxi por App en Edomex

Ana Karen Nute Téllez, la joven que desapareció luego de abordar una motocicleta por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla, Estado de México, fue hallada sin vida este martes en un paraje carretero de Metepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el cuerpo localizado en un tramo de la carretera Toluca-Tenango corresponde a Ana Karen, de 19 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo del cuerpo se realizó luego de que las autoridades recibieron una alerta sobre una mujer sin vida en un terreno baldío, por lo que dieron inicio las investigaciones.

Las características de la víctima coincidían con Ana Karen Nute Téllez, no obstante, se realizó el protocolo correspondiente para establecer su identidad, más tarde, confirmaron que se trababa de ella.

¿Qué pasó con Ana Karen Nute Téllez?

Los familiares de Ana Karen Nute Téllez indicaron a N+ que luego de que perdieron contacto con la joven, pidieron a las autoridades que se acelerara la investigación para dar con su paradero. No obstante, aseguran que no recibieron el apoyo necesario para localizarla.

Entre las cosas que pedían a las autoridades se encontraban los datos de las últimas llamadas o contacto que tuvo en su celular, pero nunca les entregaron esa información. Ahora exigen que el caso se esclarezca y no quede impune.

También piden que las personas que asistieron a la fiesta en donde estuvo Ana Karen Nute Téllez sean investigadas, en especial, la amiga que permitió que abordara el mototaxi por aplicación en el que se fue del festejo.

Así vieron por última vez a Ana Karen

Ana Karen Nute Téllez de 19 años de edad pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, así que luego de la convivencia solicitó un mototaxi de aplicación para volver a su casa.

Sin embargo, durante el trayecto a su domicilio, el viaje fue marcado como finalizado y Ana Karen no llegó a su destino. Ella ya no respondió sus mensajes y su celular dejó de tener comunicación.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes de una cámara de videovigilancia en las que aparece Ana Karen abordando una motocicleta conducida por un hombre que porta chamarra azul con detalles en color gris, así como una gorra en color negro.

En la grabación marca que son las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, minutos después del último contacto con sus familiares.

