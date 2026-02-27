“Se la Llevaron”: Piden Ayuda para Localizar a Niña en Tláhuac; Desapareció Entrando a su Casa

Jimena Méndez Zamora de 13 años de edad desapareció cuando estaba por ingresar a su vivienda en la alcaldía Tláhuac, CDMX. “No es problemática, no se mete con nadie”, dijo su mamá; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la desaparición de la menor de edad ocurrió este viernes 27 de febrero, cuando estaba afuera de su domicilio en la colonia Selene de la comunidad de San Francisco Tlaltenco.

Lo único que sé es que fue entrando a su domicilio y se la llevaron, es lo único que sé, dijo a N+ su mamá Angélica Zamora

Al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la mamá de la adolescente comentó que Jimena Méndez vivía con su papá y sus abuelos, además es estudiante de Telesecundaria.

No es problemática, no se mete con nadie, tiene 13 años, no se mete con nadie

La familia de Jimena asegura que la menor fue privada de su libertad, por lo que las autoridades ya investigan el caso para dar con su paradero.

Asimismo, se activó la Alerta Amber con la finalidad de implementar los protocolos necesarios para dar con ella estas primeras horas, ya que son clave para localizarla.

¿Quién es Jimena Méndez Zamora, desaparecida en Tláhuac?

Jimena Méndez de 13 años de edad es estudiante de secundaria en la alcaldía Tláhuac. Su familia la describe como una niña muy tranquila e inteligente.

En su ficha de búsqueda se refiere que la menor es de complexión delgada y su tez es clara. Mide 1.55 metros, su cabello es lacio y sus ojos son rasgados y de color café oscuro.

La última vez que la vieron vestía pantalón negro, blusa negra, suéter rosa y tenis negros.

Es importante que para ayudar en la localización de Jimena Méndez Zamora, se tomen en cuenta sus señas particulares, las cuales son:

Lunar en la mejilla

Cicatriz en abdomen por apéndice

Cicatriz en ingle por cirugía

Cicatriz en espalda baja

Yo solo quiero que me regresen a mi hija sana y salva, es lo único que les pido, solicitó su mamá

