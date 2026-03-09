¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla hoy? Fuerte Accidente Colapsa Circulación a CDMX

La mañana de hoy, 9 de marzo de 2026, se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Puebla, en los límites de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo cual colapsó la circulación a la altura del kilómetro 18+500.

En esa zona se registró un accidente que involucró a por lo menos tres automóviles, lo cual desató la movilización inmediata de los distintos servicios de emergencia.

¿Qué pasó en la México-Puebla?

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de uno de los automóviles chocó primero contra el muro de contención e incluso movió las dovelas de concreto.

Posteriormente se impactó contra los otros dos carros que circulaban sobre la vialidad, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de La Paz.

Hasta la zona se trasladaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, así como ambulancias de Iztapalapa y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los servicios de emergencia valoraron a por lo menos tres personas lesionadas en el lugar de los hechos.

Circulación colapsada

El fuerte choque colapsó la circulación en esa zona limítrofe, pues únicamente quedó habilitado un carril con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El asentamiento vehicular comenzó a extenderse entre 4 y 5 km desde la zona del Eje 10 Sur, hacia el Puente de la Concordia.

El rezago además comenzó a afectar el tránsito sobre las calzadas Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza, pues el personal cerró la circulación para el paso de las ambulancias.

Además, los elementos comenzaron labores para tratar de colocar en su lugar las dovelas de concreto que pesan aproximadamente una tonelada.

Con información de N+.

