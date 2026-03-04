Equinoccio de Primavera 2026: Fecha y Hora Exactas del Cambio de Estación en México

La llegada de la primavera está a la vuelta de la esquina; esta estación, que marca un cambio en la naturaleza, entrará en marzo de 2026 durante el equinoccio, por lo que aquí te decimos la fecha y hora exactas en que ocurrirá este fenómeno en México.

El equinoccio de primavera marca el inicio oficial de dicha estación en México.

marca el inicio oficial de dicha estación en México. De acuerdo con la UNAM, se trata de un momento en que el día y la noche tienen casi la misma duración , por la alineación del Sol con el ecuador terrestre.

, por la alineación del Sol con el ecuador terrestre. El término equinoccio deriva del latín aequinoctium , que significa “ noche igual ”.

, que significa “ ”. Durante el equinoccio de primavera, la Tierra está en una posición donde el Sol ilumina de manera equitativa ambos hemisferios .

. Los días entonces comienzan a alargarse progresivamente hasta el solsticio de verano en junio.

Fecha y hora exactas del equinoccio de primavera

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) dio a conocer que el equinoccio de primavera ocurrirá el 20 de marzo de 2026, en punto de las 08:46 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo con el centro de investigación científica, el equinoccio de marzo ocurre cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador y permiten que el día tenga la misma duración que la noche.

Además, recordó que en esta fecha, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, ocurre el “descenso del dios Kukulcán” en la pirámide del mismo nombre.

“Es la proyección de una sombra en forma de serpiente, que baja hasta la base que tiene forma de cabeza de serpiente, este efecto se genera debido a la orientación del templo”, puntualizó.

Los equinoccios

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la razón de las estaciones es la inclinación del eje terrestre (aproximadamente 23.5 grados).

En la primavera, la Tierra está más alejada del Sol, sin embargo, “la inclinación del planeta provoca que el hemisferio norte reciba mayor cantidad de luz solar, dando lugar a temperaturas más cálidas y el florecimiento de la vegetación”.

Según la Máxima Casa de Estudios, otros planetas del Sistema Solar también tienen equinoccios, pero de manera diferente.

“Urano, debido a su inclinación extrema, experimenta ciclos estacionales drásticos en los que un hemisferio puede quedar en completa oscuridad por décadas”, ejemplificó.

