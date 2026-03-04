Corte Federal Dictamina que Gobierno de Trump Debe Reembolsar Aranceles Cobrados a Empresas

Un juez federal en Nueva York dictaminó que las empresas afectadas por los aranceles de Donald Trump tienen derecho a un reembolsos. En febrero del 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos señaló que eran inválidos los aranceles del gobierno republicano, pero no se pronunció sobre posibles reembolsos.

En enero de 2026, Donald Trump advirtió que un revés de la Corte le obligaría a pagar “billones de dólares” en reembolsos.

Durante el discurso del Estado de la Unión, el presidente estadounidense aseguró que resolvió guerras gracias a los aranceles.

Empresas podrían reclamar reembolsos por aranceles

Richard Eaton, juez de la Corte Federal de Comercio, dictaminó este miércoles que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles pagados. El juez indicó que “todos los importadores registrados” tienen “derecho a beneficiarse” del fallo de la Corte Suprema que revertía los aranceles impuesto por el gobierno de Donald Trump.

El gobierno republicano impuso amplios impuestos a las importaciones amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). El 20 de febrero, la Corte dictaminó, con seis votos a favor y tres en contra, que dicha ley “no autorizaba al presidente a imponer aranceles”.

Cabe señalar que esta disposición afectaba exclusivamente a los llamados “aranceles recíprocos” y no tocaba a los de industria específicas, como el acero, el aluminio y los automotrices. Tampoco impedía a Donald Trump imponer impuestos a las importaciones respaldándose en otras leyes.

No obstante, la Suprema Corte estadounidense no abordó los posibles reembolsos que podrían exigir las empresas afectadas. Al respecto, el juez Eaton señaló que por el momento sólo él “escuchará los casos relacionados con el reembolso de aranceles de la IEEPA”.

¿Cuánto costaría a Donald Trump reembolsar los aranceles?

Ryan Majerus, abogado comercial y exfuncionario de comercio de Estados Unidos, declaró a la agencia AP que anticipa que el gobierno presente una apelación. También considera posible que el gobierno de Donald Trump “solicite una suspensión para ganar más tiempo para que la Aduana de Estados Unidos cumpla”.

Se calcula que gobierno estadounidense recaudó hasta mediados de diciembre más de 130 mil millones de dólares gracias a los aranceles ahora extintos. Según cálculos del Penn Wharton Budget Model los posibles reembolsos podrían ascender a más de 175 mil millones de dólares.

Al respecto, Donald Trump había anticipado que un fallo en este sentido podría afectar seriamente a su gobierno. El pasado 12 de enero, a través de la red social Truth Social, el mandatario advirtió que un revés de la Corte podría costar “cientos de miles de millones de dólares” en reembolsos.

Incluso aseguró que el costo ascendería a “billones de dólares” cuando se añadieran los costos para la inversión extranjera en Estados Unidos. Y añadió:

“Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja”.

Con información de AP