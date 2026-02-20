Trump Reacciona a Fallo de Suprema Corte y Anuncia Nuevo Arancel Global del 10%

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, reaccionó este 20 de febrero de 2026 a la decisión de la Corte Suprema de invalidar la mayoría de sus aranceles; "el fallo es profundamente decepcionante", señaló.

“Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país", señaló en conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde además calificó la determinación como una "decisión terrible" y anunció un nuevo arancel general de 10%.

Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional.

Trump acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a "intereses extranjeros" y, en cambio, agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, por "su fuerza, sabiduría y amor" a su país.

Noticia relacionada: Corte Suprema de Estados Unidos Da Duro Golpe a Trump por Aranceles.

Video: Trump Responde a la Corte Suprema y Anuncia Arancel Global de 10%

Alternativas y nuevo arancel de 10%

El mandatario estadounidense dijo que contaba con "alternativas muy poderosas" y que tomaría "una dirección diferente".

"La buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, tal como lo reconoció todo el tribunal en esta terrible decisión... que son incluso más fuertes que las tarifas de la IEEPA disponibles para mí como Presidente de los Estados Unidos", expresó.

Ante ello, anunció un nuevo arancel general sobre todas las importaciones luego del revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense, que este viernes juzgó que excedió sus poderes con la política aduanera.

Trump explicó que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que le otorga el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15%.

Video: Revés para Trump: Corte Suprema de EUA Anula Parte de sus Aranceles

“Países Robaban a Estados Unidos”

En su encuentro con los medios, Trump señaló que otros países del mundo robaban a Estados Unidos antes de su decisión de implementar aranceles, y mencionó a Canadá y México en el caso de la industria automotriz.

“México nos estafó con una gran parte a lo largo de los años (…) Nos han arrebatado nuestro mercado. Nos han quitado nuestros autos, los fabrican en Japón, Alemania y en todas partes porque nadie está en este puesto, el puesto que ocupo es el de presidente de Estados Unidos”, dijo.

Según el mandatario, los países que "han estado estafando" a EUA "están eufóricos" por el dictamen.

¿Qué dictaminó la Corte hoy?

Este viernes, el Tribunal Supremo de EUA dictaminó que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus aranceles.

Con una mayoría de 6-3, determinó que la Administración abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, al utilizarla como base para imponer gran parte de los aranceles aplicados desde el pasado abril, al entender que esa legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.

La Corte sostuvo que los aranceles son un tipo de impuesto y que la Constitución reserva al Congreso las decisiones centrales sobre tributos.

¿Qué aranceles afecta decisión de la Corte?

Cabe señalar que la sentencia invalida los llamados "aranceles recíprocos" y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India.

La medida también alcanza el arancel del 25% aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10% a China.

Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

spb