Se Estrella Aeronave KC-135 de EUA Durante Operación Furia Épica; Así es el Avión de la Armada

Durante el día 13 de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Comando Central de Estados Unidos informó sobre la "pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135". En su cuenta de X, indicó que el incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica, en tanto, las labores de rescate continúan.

"Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin problemas".

Y aclaró que el incidente no se debió a "fuego hostil ni a fuego amigo".

El Comando Central destacó que se proporcionará más información a medida que evolucione la situación para brindar claridad a las familias de los pilotos.

"Solicitamos paciencia para recopilar más detalles y brindar mayor claridad a las familias de los militares".

¿Cómo es el avión KC-135 de EUA que se estrelló hoy?

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el KC-135 es uno de sus aviones más emblemáticos.

Fue entregado por primera vez en junio de 1957 a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

El KC-135 operó durante más de sesenta años como el principal avión de reabastecimiento de la USAF.

El KC-135 está equipado con una pértiga telescópica, herramienta extensible, que transfiere combustible.

El proceso lo realiza un tripulante que utiliza los timoneles de dicha herramienta (pequeñas superficies de control similares a alas) para guiar y acoplar físicamente la tobera del KC-135 a un receptáculo en la aeronave receptora.

"La operación requiere un vuelo preciso y constante de ambas aeronaves".

