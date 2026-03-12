Asaltan Tienda de Centro Comercial Metrópoli Patriotismo, CDMX; Sujetos Rompieron Vitrinas

Una fuerte movilización de servicios de emergencia ocurrió en la tienda Sanborns Metrópoli Patriotismo, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, luego del reporte de un asalto; esto es lo que sabemos del caso. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando tres sujetos irrumpieron en la tienda.

Noticia relacionada: Adulto Mayor se Opone a Asalto y lo Balean en Cuautitlán Izcalli, Edomex | VIDEO

Testimonios en redes sociales indican que los asaltantes rompieron las vitrinas con mazos y se llevaron diversos equipos. Un usuario que estaba en la tienda, dijo:

“Rompieron la vitrina donde se encontraban los iPhone 17”.

¿Qué se sabe de los ladrones de la tienda en Patriotismo?

A través de redes sociales se dieron a conocer algunos videos en los que se observa cuando uno de los presuntos responsables, quien lleva una maleta negra con el botín, se resbala debido a los cristales que quedaron regados en la zona. Sin embargo, logra ponerse de pie y huye hacia otra área de la tienda departamental.

En las imágenes también se ve cuando algunos clientes salen asustados de la tienda. En tanto, el personal de seguridad hace reportes y limita el acceso.

No se reportaron personas lesionadas.

SSC busca a los delincuentes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos tomaron conocimiento del robo a una tienda departamental ubicada en la avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, de la alcaldía Benito Juárez.

"En el lugar se entrevistaron con el gerente quien indicó que tres sujetos ingresaron, rompieron los cristales de la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos, tomaron varios teléfonos celulares y emprendieron la huida a bordo de dos motocicletas".

Por lo anterior, los policías orientaron al gerente a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los posibles responsables.

Historias recomendadas:

EPP