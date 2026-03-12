Golpe a La Chokiza: Cae el “Negro Billetes”, Extorsionador en Edomex; Así Elegía a Víctimas

Las autoridades dieron a conocer los detalles de la detención de el “Negro Billetes”, pieza clave en la organización delictiva La Chokiza, en el Estado de México; así lo atraparon.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la aprehensión de este sujeto fue posible gracias a las acciones coordinadas con fuerzas federales, entre ellas, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"De acuerdo con trabajos de investigación y seguimiento interinstitucional, el probable responsable estaría vinculado con el grupo delictivo conocido como 'La Chokiza'", indicó.

¿Cómo detuvieron al "Negro Billetes" de La Chokiza?

Según las autoridades, David "N", alias, "Negro Billetes", tenía una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Así que era investigado por las actividades delictivas que realizaba en el Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

"Esta detención forma parte del seguimiento a integrantes de dicha organización criminal tras la captura de su líder Alejandro “N”, alias 'El Choko'", realizada en septiembre de 2025", señalaron.

¿Cómo operaba el "Negro Billetes"?

David "N", el "Negro Billetes", era una pieza clave para el combate contra los delitos de alto impacto en el Valle de México. Por está razón, su captura es un duro golpe para La Chokiza.

Se tiene conocimiento de que este sujeto coordinaba diversas actividades para obtener dinero de sus víctimas, a través de los "montachoques". Donde los integrantes del grupo criminal provocaban accidentes viales para después intimidar a automovilistas y así exigirles grandes cantidades de dinero.

Luego de su detención, el sospechoso fue trasladado e ingresado al Penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La Chokiza es una organización criminal que se dedica a atemorizar a sus víctimas, principalmente a través de la extorsión.

El líder de este grupo delictivo ha sido identificado como Alejandro N, alias El Choko, un expolicía ministerial del Estado de México. La Chokiza tiene varios modus operandi para cometer delitos; no obstante, se caracteriza por usar mucha violencia para amedrentar a sus víctimas con grabaciones de sus ataques. Sus actividades son:

Préstamos "gota a gota" : ofrecen préstamos con intereses excesivos. Si la persona no paga, balean sus casas o negocios

: ofrecen préstamos con intereses excesivos. Si la persona no paga, balean sus casas o negocios Extorsión y cobro de piso : a comerciantes, transportistas y tianguistas

: a comerciantes, transportistas y tianguistas Despojo de inmuebles : invaden viviendas y terrenos por la fuerza

: invaden viviendas y terrenos por la fuerza Narcomenudeo: control de venta de sustancias ilícitas en varias colonias

