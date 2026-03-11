Lilia y Alejandro: ¿Cuáles son las Claves del Hallazgo sin Vida de los Adultos Mayores en CDMX?

Lilia y Alejandro, eran una pareja de adultos mayores que estaba desaparecida desde febrero, sin embargo, hoy fueron hallados sin vida al interior de una cisterna en la colonia Faja de Oro en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, pero, ¿cómo van las investigaciones?

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización en el inmueble ubicado en la calle Norte 70 A, comenzó desde la noche de este martes, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realizaron diversas diligencias relacionadas con la desaparición del matrimonio.

Durante esos trabajos localizaron los cuerpos de la pareja, los cuales estaban al interior de un depósito de agua, el cual fue cubierto con cemento. Las autoridades llevan a cabo las diligencias para esclarecer el caso.

“Es una cosa terrible. Y lo que pasó no se lo deseo a nadie porque eran unas personas muy trabajadoras”, dijo a N+ Javier, vecino de la colonia Faja de Oro.

¿Cuáles son las claves del asesinato de los adultos mayores, Lilia y Alejandro?

Luego de varias horas de trabajo en el inmueble, los servicios periciales de la Fiscalía CDMX, rescataron los cuerpos de los adultos mayores para trasladarlos a sus instalaciones y realizarles los análisis correspondientes; posteriormente serán entregados a sus seres queridos.

1.- La desaparición

Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez fueron reportados como desaparecidos el 14 de febrero en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Sus familiares indicaron que perdieron contacto con ellos desde ese momento.

Se sabía que la pareja salió de su vivienda ubicada en la colonia Viveros del Valle en el Edomex y se transportó a la CDMX a bordo de su motocicleta, como de costumbre, a partir de ese instante, ya no supieron nada de ellos.

2.- ¿Cómo hallaron a los adultos mayores?

Las investigaciones sobre la desaparición del matrimonio llevaron a las autoridades a realizar un cateo en el inmueble de la calle Norte 70 A en la Gustavo A. Madero. Ese lugar era clave en su vida, ya que ahí estaban los dos negocios con los que obtenían ingresos para mantenerse.

El domicilio con fachada azul estaba dividido en dos partes, ya que una de ellas estaba dedicada a ofrecer servicio como lavandería, mientras que la otra se destinaba a guardar los andamios y hamacas que rentaban.

La Fiscalía halló un video que captó cuando la pareja de adultos mayores llegó como de costumbre a su lugar de trabajo el día de su desaparición. Sin embargo, luego de varios análisis se detectó que nunca salieron del inmueble.

3.- El rescate

Por lo tanto, comenzaron las investigaciones en el inmueble, donde detectaron que había diversas modificaciones en el lugar, las cuales eran recientes. Al revisar con detenimiento detectaron que la cisterna estaba cubierta con cemento. Los cuerpos de Lilia y Alejandro estaban dentro, pero no era posible retirarlos de inmediato.

Lo anterior, porque antes debían retirar el cemento con herramientas especiales y en el sitio se acumularon gases que desprenden los cuerpos en descomposición, lo cual se convertía en un riesgo para el personal forense.

Luego de varias horas de trabajo, en las que tuvieron que usar trajes especiales y tanques de oxígeno, lograron la extracción de los restos de Lilia y Alejandro. Fueron trasladados a las instalaciones para determinar las causas de su deceso.

4.- ¿Quiénes eran Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez?

Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez, ambos de 62 años de edad, son recordados por los empleados de comercios aledaños, vecinos y seres queridos, como un matrimonio tranquilo y amable.

También señalan que los adultos mayores siempre llegaban contentos a su lugar de trabajo, nunca faltaba el saludo o sonrisa cuando los encontraban en el vecindario. Patricia, prima de las víctimas aseguró que no merecían terminar su vida de esta manera.

“Eran buenas personas, no merecían esto”, dijo

5.- ¿Quiénes son los responsables?

Hasta el momento, las indagatorias por este caso continúan, pero hay varias líneas de investigación. Una de ellas, refiere que los adultos mayores fueron interceptados por varios sujetos cuando viajaban en su motocicleta.

No obstante, existe el video que captó el momento en el que ambos llegaron a su negocio y no salieron. Hasta el momento se desconoce si habían recibido amenazas, también, si ya fueron citados a declarar los trabajadores de confianza u otros familiares.

