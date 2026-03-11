“Este Canal es de la Muerte”: Hallan Nuevos Restos Humanos en Canal de Cartagena, Ecatepec

El hallazgo de más restos humanos en el Canal de Cartagena en Ecatepec, Estado de México, provocó la movilización de servicios de emergencia en el municipio mexiquense; es la segunda localización en lo que va de la semana.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Golondrinas. Las integrantes de la Colectiva Ehécatl, señalaron que esta no es la primera vez que ocurre esta situación.

Noticia relacionada: Caso Luis Arturo: Estudiante entra al Metro Tláhuac y Desaparece en CDMX; Familia Pide Ayuda

“No sabemos si es un hombre o una mujer”, dijo a N+ Carmen Zamora.

De acuerdo con la activista, cuando les informaron del hallazgo de los restos humanos, de inmediato se dirigieron al sitio, no obstante, llegaron primero los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Nosotras como madres buscadoras tenemos derecho a saber y a difundir, porque así se han encontrado varias familias de restos que nosotras hemos encontrado”, refirió.

Video: Hallan Restos Humanos en Canal de Cartagena en Ecatepec, Edomex

¿Cómo hallaron nuevos restos humanos en el Canal de Cartagena?

Los restos humanos fueron encontrados luego de una búsqueda por algunas integrantes de la colectiva. Una vez que se informó el hallazgo, las autoridades acudieron de inmediato para acordonar la zona y hacer el levantamiento de los restos.

Las madres buscadoras señalaron que este lugar se ha convertido prácticamente en una fosa clandestina, debido a que durante sus labores de reconocimiento y búsqueda han encontrado cuerpos, ropa, calzado.

“Este canal es de la muerte”, aseguran

Hace tan solo dos días, el lunes 9 de marzo, localizaron un cuerpo que estaba oculto entre varias bolsas de plástico.

“El día de ayer su familia lo fue a reconocer y se lo llevó a Texcoco a darle sepultura, se llamaba Israel

Historias recomendadas:

EPP

