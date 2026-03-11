Bloqueo Taxistas AICM: ¿Cuáles son los Acuerdos que Lograron y Qué Pasará con Servicios de App?

El bloqueo de taxistas en el AICM provocó severas afectaciones viales, pero también a los pasajeros. Sin embargo, luego de al menos tres horas de manifestación se llegó a un acuerdo con los trabajadores de transporte público; estos son los detalles.

La mañana de este miércoles conductores de taxis concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), realizaron una protesta en las Terminales 1 y 2.

Los integrantes de al menos 11 organizaciones de transportistas exigieron a las autoridades diversas demandas, entre ellas, que los conductores por aplicación no pudieran ingresar a las bahías del aeropuerto para recoger a los pasajeros.

¿A qué acuerdos llegaron los taxistas del AICM hoy?

Los representantes de las organizaciones de taxistas se reunieron con las autoridades en una mesa de diálogo, la cual terminó con un “resultado favorable”. Luego de varias horas de protesta, se retiró el bloqueo en el AICM. Nientras los trabajadores se retiraban, el sitio fue custodiado por policías.

El secretario de enlace político del Movimiento Nacional Transportista, Ignacio Rodríguez, dio a conocer parte de lo que ocurrió durante el encuentro con las autoridades.

"Estamos satisfechos con los resultados de este diálogo y de estos acuerdos", declaró.

Asimismo, destacó algunos de los puntos principales que se tocaron en la reunión, principalmente, el relacionado con la seguridad.

“Como lo solicitamos, el día de mañana entra la Guardia Nacional (GN) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (...) Nos aseguró que los operativos empiezan mañana, pero inicia ya la presencia de Guardia Nacional”, aseguró.

Sobre estos operativos refirió que se tienen que resolver varias cuestiones de logística para llevarlos a cabo, no obstante, acordaron que a más tardar a finales de marzo se lleven los operativos constantes.

Dichas movilizaciones están enfocadas en inhibir el acceso de los taxis por aplicación en esta zona federal. Lo anterior, porque los taxistas del AICM aseguran que ellos pagan grandes cuotas y respetan diversos lineamientos con la finalidad de poder trabajar en la inmediaciones, algo que los conductores por aplicación no realizan.

¿Qué pasa con las personas que quieran servicio de taxi por aplicación?

Entre los acuerdos, los taxistas del aeropuerto piden a los operadores por aplicación, que respeten las zonas designadas previamente donde se les autorizó operar desde hace algún tiempo.

Estos espacios se localizan fuera de la zona federal. En total son dos y en estos puntos los pasajeros que lo decidan, se tienen que desplazar hasta ahí para solicitar el servicio; estas son las ubicaciones:

Terminal 1 : sobre el Circuito Interior, es decir, en Boulevard Puerto Aéreo. Los pasajeros salen por las puertas 1 o 7 y caminan hacia la banqueta exterior para abordar el vehículo.

: sobre el Circuito Interior, es decir, en Boulevard Puerto Aéreo. Los pasajeros salen por las puertas 1 o 7 y caminan hacia la banqueta exterior para abordar el vehículo. Terminal 2: están en la Avenida Fuerza Aérea Mexicana. Los pasajeros tienen que salir de la zona de llegadas y caminar hacia el eje vial externo para que la aplicación permita fijar el punto de encuentro.

Responden a Uber

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) respondió al comunicado de UBER donde pide que ya no se detenga a conductores, ya que cuentan con un amparo otorgado por el Juzgado Décimo Tercero en contra de los operativos que lleva a cabo la GN y en contra de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes.

La dependencia indicó que el juzgador le concedió la suspensión definitiva, para único efecto de que las autoridades responsables no realicen las detenciones arbitrarias y discriminatorias de vehículos de aplicación, sin que esto implique dejar de observar las disposiciones legales que rigen al autotransporte.

“UBER no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto de la Ciudad de México y demás aeropuertos”, reiteró.

Asimismo, señaló que tampoco limita a la autoridad a levantar infracciones, siempre y cuando se realice conforme a la normatividad establecida.

“La SICT recomienda a los usuarios utilizar los servicios autorizados de taxis en los aeropuertos”, finalizó.

