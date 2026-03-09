Maestro de Matemáticas Muere Luego de Broma Fallida de sus Estudiantes de Secundaria

Un maestro de secundaria murió luego de que fallara una broma que le hicieron sus estudiantes; las autoridades investigan el caso que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los alumnos acudieron a la vivienda del docente para jugarle una broma conocida como "rolling" o "TP-ing". La cual consiste en cubrir los árboles y el domicilio con papel higiénico.

Esta es una tradición que se lleva a cabo cuando se acerca la temporada de graduación llamada "Junior-Senior Wars".

¿Qué pasó durante la broma en la que murió un maestro?

De acuerdo con Laura Hughes, esposa del maestro Jason Hughes, de 40 años, el docente salió de su vivienda con la intención de sorprender a los cinco estudiantes que estaban haciendo la broma. Entonces, esperó el momento justo para hacerlo.

Sin embargo, en ese instante los jóvenes se dieron cuenta que habían sido descubiertos y se subieron a dos autos para huir.

Lamentablemente, uno de ellos atropelló al maestro cuando resbaló y cayó sobre el camino. Luego del accidente intentaron ayudarlo, pero los servicios de emergencia indicaron que ya no contaba con signos vitales cuando era trasladado a un hospital en la localidad de Gainesville en Georgia, Estados Unidos.

El estudiante que atropelló al maestro fue identificado como Jayden Ryan Wallace de 18 años y fue detenido por homicidio vehicular, un delito que se considera grave ya que incluye conducción temeraria, además de allanamiento.

En tanto, el resto de los alumnos involucrados en la broma donde murió Jason Hughes, fueron asegurados por cargos menores por allanamiento y tirar basura en propiedad privada; posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

¿Qué dijo la familia del maestro tras lo ocurrido?

La familia del maestro que murió luego de que falló la broma que le hicieron sus alumnos, señalan que no quieren más desgracias por este caso, por lo que piden que se retiren los cargos en contra de los jóvenes.

"Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", dijo su esposa quien también es maestra.

Asimismo, mencionó a medios locales que Jason amaba a los chicos, por lo que no tienen que echar a perder sus vidas, ya que procesarlos iría contra los principios de educación que impartía el maestro.

Se sabe que la comunidad ha realizado una colecta de fondos que ya supera los 80 mil dólares para apoyar a la familia del maestro fallecido. Todavía no se decide si las autoridades retirarán los cargos penales a pesar del perdón de la familia de la víctima.

Con información de EFE

