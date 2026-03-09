¿Quiénes son los Trabajadores que Rescatados de Escombros por Derrumbe en San Antonio Abad?

El derrumbe de un edificio en San Antonio Abad dejó a varios trabajadores atrapados entre los escombros, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Pero, ¿quiénes son y qué sabemos de su estado de salud?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el colapso de un edificio, por lo que de inmediato comenzaron las movilizaciones para ayudarlos.

Se sabe que el edificio que fue afectado por los sismos de 1985 y 2017, estaba en una fase de demolición, justamente por los daños en su estructura. Al menos 57 personas trabajaban en el derribo de la construcción cuando se desplomaron tres pisos; 53 de ellas lograron salir por sus propios medios.

Sin embargo, cuatro de ellas quedaron sepultadas bajo los escombros. Debido a la condición del terreno, no se ha implementado maquinaría pesada para retirar el cascajo, ya que se debe tener precaución al mover cada piedra para no dañar a las personas atrapadas.

Derrumbe en San Antonio Abad: ¿Cuál es el Estado de Salud del Primer Trabajador Rescatado?

Por está razón, también se ha incluido en los equipos de rescate a los binomios caninos, ya que los perros son clave en las labores de búsqueda y rescate, porque su oído y olfato están altamente desarrollados. Su habilidad es un factor determinante para localizar a los trabajadores lo antes posible.

Binomios caninos en labores de rescate hoy en San Antonio Abada. Foto: Jefatura de Gobierno

¿Quiénes son los trabajadores rescatados en el derrumbe de San Antonio Abad?

Las autoridades capitalinas indicaron que el edificio pertenecía a un privado, por lo que les dieron el permiso para realizar la demolición del inmueble. Con ayuda de una lista con nombres de las personas que entraron a la obra este 9 de marzo de 2026, fue posible identificar a los trabajadores que están atrapados.

Aquí te dejamos la lista con los nombres de los trabajadores del edificio en San Antonio Abad que tenemos confirmados hasta el momento, así como su condición o estado de salud.

Ángel Miranda

Ángel Miranda de aproximadamente 40 años de edad, fue rescatado de entre los escombros en estado grave. Por su condición fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde es valorado por un fuerte dolor de cabeza y de cuerpo que refiere al personal médico.

Su familia indicó a N+ que en la obra labora como operador de maquinaría desde hace aproximadamente un año, por lo que desconocen si cuenta con seguro. Es originario de Iztapalapa, tiene esposa y cuatro hijos.

