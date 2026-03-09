Balacera Hoy en Iztapalapa: Atacan a Balazos a Adulto y Niña en Colonia Ejército de Oriente

Una balacera hoy 9 de marzo en Iztapalapa provocó pánico en calles de la colonia Ejército de Oriente, cuando un adulto y una niña fueron atacados a balazos; se reporta un fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados por dos personas lesionadas en calles de dicha zona oriente, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

Noticia relacionada: “Mi Familia Sí Me va a Buscar”: Dan Clase para Crear Kit Forense por Desaparición Este 8M 2026

En el lugar encontraron a las víctimas, de 50 años y 6 años de edad, al interior de un vehículo color rojo, por lo que les brindaron los primeros auxilios. Lamentablemente, el adulto ya no contaba con signos vitales, en tanto, la menor recibió atención médica de urgencia.

Video: Balacera Hoy en CDMX: Matan a Balazos a un Hombre en Iztapalapa

¿Cómo ocurrió la balacera hoy en Iztapalapa?

Los testigos refirieron que la tarde transcurría con normalidad hasta que varias detonaciones alertaron a la comunidad. Algunas personas se percataron de cómo ocurrió el ataque armado, ya que el auto circulaba en inmediaciones de una zona con un gran número de locales.

Por ello, relataron a las autoridades que cuando el hombre y la niña circulaban en el vehículo, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga.

Una vez que obtuvieron esos datos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desplegaron un operativo para tratar de dar con los presuntos responsables, de quienes hasta el momento se sabe que uno de ellos vestía una playera color guinda y su cómplice portaba una gorra color naranja con negro.

La zona permanece acordonada para que los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realicen el levantamiento de indicios, así como el trasladado de cuerpo a sus instalaciones.

Historias recomendadas:

EPP