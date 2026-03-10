VIDEO: Así Fue Momento Exacto de Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad en CDMX

El derrumbe de un edificio en San Antonio Abad quedó grabado por cámaras de videovigilancia; así fue el momento exacto del colapso que puso en alerta a toda la Ciudad de México.

El accidente causó una enorme movilización debido a que luego de la caída del inmueble se informó que había personas atrapadas en el lugar, ya que trabajaban en la zona. Esto prendió las alertas en todas las corporaciones de rescate, ya que era prioritario hallar a todas las personas bajo los escombros.

Por está razón, decenas de integrantes de servicios de emergencias locales y federales acudieron al sitio para brindar auxilio.

Momento del colapso de edificio en San Antonio Abad, CDMX.

En las imágenes que fueron captadas unos minutos antes de las 14:00 horas de este lunes 9 de marzo, se observa cuando los automovilistas y peatones transitan por las inmediaciones de manera cotidiana.

De manera repentina, las mallas que estaban colocadas alrededor del edificio localizado en el número 124, se mueven estrepitosamente y una densa nube de humo se extiende por el lugar.

Mientras ocurre esto, las personas que caminaban en la zona corren desesperadamente para alejarse del sitio al pensar que se trataba de un sismo, ya que el derrumbe del edificio en San Antonio Abad, provocó un fuerte movimiento.

Incluso en la grabación es posible apreciar cuando las instalaciones del Metro San Antonio Abad y árboles cercanos, se mueven intensamente.

Algunas personas y automovilistas se detienen para observar lo que ocurría en la construcción, ya que no sabían exactamente qué pasaba. Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato.

A partir de ese momento, el paso de los vehículos quedó completamente detenido y las unidades de rescate llegaron para iniciar con las labores de búsqueda.

VIDEO: Momento Exacto del Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad, CDMX

¿Qué pasó con los trabajadores atrapados?

En el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad, laboraban aproximadamente 13 personas en la demolición de la construcción, por lo que luego del colapso, 4 de ellos no alcanzaron a salir a tiempo.

Alrededor de las 15:00 horas un primer trabajador fue localizado y fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero. No obstante, los trabajos en el sitio se intensificaron para dar con el resto de sus compañeros.

Con ayuda de binomios caninos y personal especializado en rescate de personas en estructuras, se desarrollaron las tareas en la zona. Las autoridades informaron que un segundo trabajador fue hallado, lamentablemente, sin vida.

Luego de una intensa jornada de búsqueda, equipos de emergencia recuperaron este martes los cuerpos sin vida de los otros dos trabajadores que quedaron atrapados. Ahora sus familiares realizan el proceso para llevar a cabo los servicios funerarios para despedirlos en sus estados de origen: Michoacán, Veracruz y Estado de México.

