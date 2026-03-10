Confirman 3 Muertos en Derrumbe de Edificio en San Antonio Abad, CDMX

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, informó que fue encontrado sin vida el tercer trabajador que quedó atrapado en el edificio que colapsó en San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc.

Con ello se confirmó la muerte de tres trabajadores luego del derrumbe de un edificio en demolición sobre la Calzada San Antonio Abad, mientras que la cuarta persona afectada por el accidente se mantiene en el hospital Rubén Leñero.

Localizan a tercer trabajador sin vida

A través de redes sociales, Urzúa informó que lamentablemente se confirmó que el último trabajador fue localizado sin vida y que el personal mantenía las labores para la recuperación del cuerpo.

Añadió que, por instrucciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se brindará el apoyo necesario a las familias de los afectados.

Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, agradeció el trabajo de los binomios caninos, autoridades y equipos de emergencia que han laborado desde ayer para las labores de búsqueda y rescate.

“Durante las labores de búsqueda y rescate en el inmueble colapsado en la Alcaldía Cuauhtémoc, fue localizado un tercer cuerpo sin vida. Agradecemos profundamente el trabajo de los binomios caninos y de todas las autoridades y equipos de emergencia, incluido el personal de la Alcaldía, que desde ayer han trabajado sin descanso en el lugar”, publicó en su perfil en X.

¿Qué pasó en San Antonio Abad?

Ayer 9 de marzo, aproximadamente a las 14:00 horas, servicios de emergencia recibieron el reporte de personas atrapadas por el derrumbe de un edificio en calzada San Antonio Abad, a pocos metros de la estación del Metro del mismo nombre.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un edificio privado que estaba en demolición y que estaba catalogado como de alto riesgo.

De los 57 trabajadores que laboraban en el inmueble, 53 salieron ilesos y algunos señalaron que 4 de sus compañeros quedaron atrapados en los escombros.

Ángel Miranda, de 42 años, uno de los 4 trabajadores atrapados, fue rescatado con vida y trasladado al hospital Ruben Leñero.

En el inmueble se observaron losas de concreto fracturadas y varillas expuestas fuera de lugar.

