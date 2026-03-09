Lluvias en CDMX y Edomex 10 de Marzo: ¿Dónde Habrá Precipitaciones y Descargas Eléctricas?

Para este martes 10 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, incluso con posibles descargas eléctricas, además de bajas temperaturas. En N+ te decimos qué alcaldías serán más afectadas.

En la capital del país se espera un día templado con máximas cercanas a 27 °C, pero con condiciones más frescas y precipitaciones probables en zonas elevadas del poniente y sur, mientras que el centro y oriente tendrán nubes y claros.

Las autoridades prevén que las lluvias y chubascos en la Zona Metropolitana del Valle de México serán por canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en conjunto con una inestabilidad atmosférica.

Por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas del Estado de México. Sin embargo, esto evolucionará a lo largo del día, por lo que se recomienda tomar previsiones.

¿Cómo se espera el clima en CDMX y Edomex?

Durante la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México, y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Las precipitaciones en la CDMX serán de 0.1 a 5 mm y en el Edomex, de 5 a 25 mm en 24 horas, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temperatura mínima en la CDMX será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C, mientras que los vientos del sur y suroeste irán de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

¿En qué alcaldías de la capital se prevén lluvias este 10 de marzo?

Para este martes, se espera mayor probabilidad de lluvia en el poniente y sur de la Ciudad de México, de acuerdo con un gráfico del SMN. Lo anterior, debido a que están en zonas altas y montañosas más frescas. Las siguientes alcaldías registrarán precipitaciones:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

¿Cómo será la temperatura en las 4 regiones de CDMX?

Zona norte y centro

Azcapotzalco: Máx. 27 °C / Mín. 12 °C – lluvia

Gustavo A. Madero: Máx. 27 °C / Mín. 12 °C – lluvia

Miguel Hidalgo: Máx. 27 °C / Mín. 11 °C – parcialmente nublado

Cuauhtémoc: Máx. 27 °C / Mín. 12 °C – parcialmente nublado

Venustiano Carranza: Máx. 27 °C / Mín. 11 °C – parcialmente nublado

Zona centro-poniente

Benito Juárez: Máx. 27 °C / Mín. 12 °C – parcialmente nublado

Álvaro Obregón: Máx. 25 °C / Mín. 11 °C – lluvia

Cuajimalpa: Máx. 23 °C / Mín. 9 °C – lluvia

Zona sur

Magdalena Contreras: Máx. 24 °C / Mín. 10 °C – lluvia

Tlalpan: Máx. 24 °C / Mín. 7 °C – lluvia

Coyoacán: Máx. 27 °C / Mín. 11 °C – parcialmente nublado

Zona oriente

Iztacalco: Máx. 26 °C / Mín. 12 °C – parcialmente nublado

Iztapalapa: Máx. 27 °C / Mín. 12 °C – parcialmente nublado

Tláhuac: Máx. 26 °C / Mín. 11 °C – parcialmente nublado

Xochimilco: Máx. 26 °C / Mín. 10 °C – parcialmente nublado

Milpa Alta: Máx. 24 °C / Mín. 8 °C – parcialmente nublado

