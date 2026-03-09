Reportan que el ‘Gato’ Ortiz Recibió Amenazas de Muerte Luego del Partido Atlas vs Chivas

El fin de semana se disputó otro Clásico Tapatío: el partido Atlas vs Chivas en el Estadio Jalisco fue de alta tensión y se saldó con una victoria de 2-1 a favor del Rebaño Sagrado, en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Hubo muchas emociones en el partido, pero también polémica: el silbante Marco Antonio “Gato” Ortiz marcó dos penales muy rigurosos a favor del club Guadalajara. E incluso fue criticado porque no señaló otro que pedía el Atlas.

Sin embargo, las polémicas decisiones del “Gato” Ortiz no se quedaron en la cancha y trascendieron a terrenos peligrosos. De acuerdo con medios especializados, el árbitro mexicano recibió amenazas de muerte durante su estancia en Guadalajara.

Luego del partido Atlas vs Chivas, el silbante salió de su hotel de concentración para hacer unas compras en una tienda de autoservicio esa misma noche. Sin embargo fue reconocido por un aficionado rojinegro, quien de manera agresiva lo insultó y lo amenazó de muerte.

Los reportes indican que el aficionado siguió al árbitro hasta su hotel de concentración, sin dejar de agredirlo verbalmente. Por ello es que Marco Antonio Ortiz se comunicó con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Comisión de Árbitros para reportar los hechos.

Por esa razón, el colegiado fue llevado a un hotel distinto bajo estrictas medidas de seguridad. luego de que la FMF se comunicó con las autoridades locales. Hasta ahora la FMF no se ha pronunciado públicamente al respecto.

Amenazas al 'Gato' Ortiz: ¿Comisión de Arbitraje presentará demanda?

Tampoco la Comisión de Arbitraje ha emitido comunicado alguno, aunque hay versiones de que estudia la posibilidad de presentar una denuncia formal ante las autoridades, porque el agresor le advirtió al “Gato” Ortiz que se cuidara las espaldas porque le iban a dar un “levantón”.

Marco Antonio “El Gato” Ortiz es un árbitro mexicano que se volvió famoso en el futbol mexicano de mala manera: fue muy criticado por señalar un penal inexistente de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes en la final del Torneo Clausura 2024: la frase “¡Penal para el América” se volvió tendencia y material de infinidad de memes, luego de que las Águilas se quedaron con el título del futbol mexicano.

