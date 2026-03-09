Travis Kelce No se Retira: El Prometido de Taylor Swift Renueva con los Jefes de Kansas City

Pudo más la pasión por el futbol americano que el amor por la vida hogareña: aunque Travis Kelce analizaba retirarse este año, luego de comprometerse con su novia Taylor Swift, el atleta ha optado por renovar contrato con los Kansas City Chiefs.

Travis Kelce, receptor de los Jefes, amplió su contrato por un año más a pesar de que había asegurado que estaba inseguro sobre su continuidad en la NFL. De acuerdo con medios especializados, ganará 12 millones de dólares por un año más, aunque puede subir a 15 millones si se cumplen ciertos objetivos.

Con 38 años de edad, Kelce es el ala cerrada estelar de los Kansas City Chiefs y ha ganado tres anillos de Super Bowl. Junto con el mariscal Patrick Mahomes ha formado una de las duplas más explosivas de los últimos años en la National Football League (NFL). No por nada es considerado uno de los mejores alas cerradas de la historia.

Travis Kelce renueva con Kansas City Chiefs: ¿Cuándo es su boda con Taylor Swift?

Aunque ya era muy conocido, el nombre de Travis Kelce se volvió tendencia en el 2023: en cuanto se supo que sostenía un romance con la estrella pop Taylor Swift, así que ahora es una celebridad mundial.

Luego de un buen tiempo de noviazgo, Taylor y Travis anunciaron en agosto del 2025 que se habían comprometido. La boda está planeada para junio del 2026, de ahí que el deportista tuviera dudas sobre su continuidad en la NFL: la temporada empieza tres meses después, en septiembre, pero la pretemporada inicia la primera semana de agosto.

