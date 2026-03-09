Estados Unidos vs México Hoy: Antecedentes y Datos del Juego en Clásico Mundial de Beisbol

El partido más relevante de la fase de grupos para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha llegado. Este lunes 9 de marzo se enfrenta a Estados Unidos con la misión de asegurar el pase a la siguiente ronda.

Hay que recordar que el partido Estados Unidos vs México en el Clásico Mundial de Clubes 2026 es el tercero del Grupo B y ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones: invictos y con dos triunfos.

La Selección Mexicana de beisbol llega al duelo contra la Selección Estadounidense con la moral en alto luego de superar 8-2 a Gran Bretaña en el primer partido; posteriormente vapuleó 16-0 a Brasil.

Por su parte, Estados Unidos también llega al compromiso de hoy con saldo de dos triunfos: le ganó 8-5 a Brasil y 9-1 a Gran Bretaña.

Así que será un duelo de cañones, porque México suma 24 carreras a favor y sólo 2 en contra. En tanto que su rival en turno lleva 17 carreras anotadas y 6 recibidas.

Estados Unidos vs México Hoy: ¿Cuáles son los antecedentes en el Clásico Mundial de Beisbol?

El partido de este lunes 9 de marzo es el quinto entre ambas naciones en el Clásico Mundial de Beisbol. La primera vez fue en el 2006 y la más reciente, antes de hoy, fue en el 2023. A continuación el recuento.

En la primera ronda del Clásico Mundial del 2006, la selección de las barras y las estrellas superó 2-0 al combinado tricolor.

Sin embargo, en esa misma edición del 2006, México cobró venganza en la segunda ronda con marcador de 2-1 y de paso dejó a Estados Unidos fuera de semifinales.

Luego, en el Clásico Mundial del 2013, los mexicanos volvieron a imponerse a los estadounidenses. Con marcador de 5-2, el partido fue definido gracias a un cuadrangular de Adrián González.

Y en el Clásico Mundial del 2023 la Selección Mexicana fue superior a la estadounidense: la venció de manera categórica, 11 carreras a 5 en la fase de grupos. A la postre, ambas escuadras avanzaron a la siguiente ronda.

Por lo tanto, el balance en esta competencia favorece a México por 3 victorias contra 1 de Estados Unidos. Así que esta tarde, seguramente habrá ansias de revancha por parte de los vecinos del norte.

Por ello es que Mak DeRosa, mánager estadounidense, lo tiene muy presente: “Estados Unidos ha batallado con México en este torneo en las últimas ediciones. Definitivamente no me he olvidado de eso”.

Estados Unidos vs México Hoy: ¿Dónde ver el partido del Clásico Mundial de manera gratuita?

El partido Estados Unidos vs México del World Baseball Classic 2026 será a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) horas en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston.

Por el equipo de la barras y las estrellas el pitcher abridor será Paul Skenes, que lanza con la derecha. Y por el conjunto azteca empezará el derecho Manny Barreda en el montículo.

Para ver el partido de manera gratuita, puede ser a través de la señal de Canal 9 en televisión abierta. En señal por cable, es por TUDN o bien en ViX, la plataforma de streaming.

