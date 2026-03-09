¿Dónde Ver el Partido México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

México enfrentará este lunes 9 de marzo a Estados Unidos en uno de los encuentros más relevantes de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y en N+ te decimos dónde y a qué hora ver el juego en vivo gratis hoy y qué canal lo transmite en TV.

El torneo que reúne a las principales potencias del béisbol internacional y se disputa con jugadores de ligas profesionales, incluidas figuras de las Grandes Ligas. El enfrentamiento ha generado expectativa debido a la rivalidad deportiva entre ambos equipos y al peso competitivo que tiene dentro del grupo.

En ediciones recientes del certamen, México ha logrado competir de forma destacada frente a Estados Unidos, lo que ha incrementado el interés por este duelo. Se trata del juego más esperado del grupo B, pues Brasil buscará su primer triunfo ante los británicos e Italia descansará.

Apenas ayer, la selección mexicana desplegó un ataque de 16 imparables que demolieron por 16-0 a la de Brasil en un juego de solo 6 entradas en la tercera jornada. Será el tercer encuentro luego de haber derrotado a Gran Bretaña el pasado 6 de marzo.

El equipo de las barras y las estrellas también venció a los brasileños y los británicos, por lo que llega en condiciones similares de marca 2-0, por lo que el resultado de hoy será el factor diferenciador en el grupo B.

Horario del México vs Estados Unidos en Béisbol

El partido se disputará en el Daikin Park, ubicado en Houston, Texas, sede que alberga varios encuentros de esta edición del campeonato internacional organizado por la World Baseball Classic.

El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México (CDMX).

En los últimos cuatro Clásico Mundial de Béisbol, México ha vencido en tres ocasiones a Estados Unidos.

¿Dónde ver el México vs Estados Unidos?

El juego podrá seguirse en México a través de las siguientes opciones:

Canal 9 (Nu9ve) – televisión abierta

TUDN

ESPN

ViX

Disney+

Mientras que en Estados Unidos podrá seguirse en Fox Sports.

El equipo de Estados Unidos tendrá como abridor al derecho Paul Skenes, ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025.

Por México abrirá el también derecho Manny Barreda, en un partido que apunta a manejarse como juego de bullpen para el equipo dirigido por Benjamín Gil.

El duelo no definirá a los dos clasificados del grupo B, ya que México, Estados Unidos e Italia marchan con récord de 2-0. Sin embargo, el ganador de este lunes asegurará su pase a cuartos de final.

