Detallan Saldo por Marcha del 8M en CDMX: 9 Detenidos y 90 Atendidos por Paramédicos

Luego de la marcha por el Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reportó diversas incidencias, con un saldo de nueve hombres detenidos y 90 personas atendidas por emergencias.

En un comunicado, la policía detalló que la mayor parte de la movilización se realizó de forma pacífica, y tuvo una duración de 10 horas y media en calles de la capital del país, donde se movilizaron 120 mil mujeres.

Aunque la marcha finalizó con "saldo blanco", se registraron hechos violentos de forma aislada, entre ellos, daños a cuatro establecimientos que presentaron cristales rotos.

Además, una veintena de hombres ajenos al 8M que realizaron destrozos en el edificio del gobierno capitalino. Cinco de ellos fueron trasladados al Ministerio Público y el resto, ante el juez cívico para la determinación de su situación jurídica.

"Estas personas eran totalmente ajenas a la movilización. Elementos de la SSC contuvieron la agresión para evitar mayores daños y proteger a las asistentes; derivado de estos hechos, ocho hombres fueron detenidos, cinco remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico", afirmó la SSC-CDMX en un primer momento.

En una actualización posterior, agregó que otro sujeto fue arrestado y remitido al MP.

"Quedando el total 9 hombres detenidos, de los cuales 6 fueron presentados al Ministerio Público y tres al Juzgado Cívico", subrayó.

De los 90 lesionados, al menos 14 fueron agentes capitalinos. Todos los afectados presentaron heridas menores que no ameritaron su traslado a un hospital.

"Durante el recorrido, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, de las cuales 73 fueron civiles y 14 elementos de la SSC; las cuales presentaron situaciones menores y fueron atendidas en el lugar", precisó la SSC-CDMX.

Los atendidos por el ERUM presentaron:

Deshidratación

Desmayos

Luxaciones

Insolación

Caídas a pie de calle

Tres atenciones por golpes

La dependencia aseguró que fueron desplegadas 400 policías mujeres, quienes portaron equipo de protección como cascos y escudos, además de extintores que, indicaron, se usaron de manera "esporádica".

"Las elementos portaron equipo de protección personal, como casco y escudo, y algunas de ellas contaron con extintores, los cuales fueron utilizados de manera esporádica", indicó el boletín.

Los actos "aislados" durante el 8M

Sobre la avenida Juárez, un grupo de manifestantes que portaban capuchas fue detectado intentando causar daños a un establecimiento, por lo que se les dio seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo. Tras ser encauzadas por personal policial hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes, se les retiraron diversos objetos aptos para agredir.

Además, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar a un grupo de manifestantes que cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral, en el Zócalo capitalino, donde las exhortaron a desalojar el lugar y evitar que causaran daños. Cabe señalar que no se registraron personas lesionadas.

Después de la manifestación original y sin tener relación directa con la marcha de las mujeres, un grupo de aproximadamente 20 hombres comenzó a realizar destrozos en las puertas del Edificio de Gobierno, rompiendo algunas ventanas.

