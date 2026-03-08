¿Cuántas Mujeres Asistieron a la Marcha del 8M de 2026? Esto Dicen las Autoridades

Este domingo 8 de marzo de 2026 se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una marcha en la Ciudad de México, en la que participaron 120 mil personas, de acuerdo con cifras de las autoridades capitalinas.

Durante la movilización, miles de mujeres tomaron las principales avenidas de la capital para exigir igualdad, seguridad y justicia, así como el fin de los feminicidios y de la violencia de género que enfrentan diariamente.

En la capital del país, los contingentes comenzaron a concentrarse desde las 10:30 horas en distintos puntos previamente acordados. Uno de los principales fue la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde donde partió la columna principal de la movilización.

La salida formal de la marcha se realizó alrededor de las 12:00 horas, aunque previamente, a las 11:30 de la mañana, diversas colectivas llevaron a cabo una reunión y organización de los contingentes antes de iniciar el recorrido por las principales vialidades de la ciudad.

Video: Tomas Aéreas Muestran Cómo se Llena el Zócalo de la CDMX por el 8M

Noticia relacionada: Día Internacional de la Mujer: Google Conmemora el 8M con un Doodle

¿Cuántas mujeres asistieron a la marcha del 8M de 2026?

De acuerdo con autoridades de Ciudad de México, este domingo 8 de marzo de 2026

Según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, las marchas del 8M han registrado una alta participación, al superar las 200,000 mujeres en 2025, 180,000 en 2024 y aproximadamente 90,000 en 2023.

¿Cómo se vivió la marcha del 8M en Ciudad de México?

La marcha de este año se realizó por algunos de los corredores más emblemáticos de CDMX como el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora, además de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, de donde partió el contingente principal. Desde ahí, la ruta siguió por Paseo de la Reforma, continuó por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución en el Centro de Ciudad de México.

Debido a la movilización, se registraron cortes viales en Paseo de la Reforma e Insurgentes, además de otros puntos del primer cuadro de la capital mexicana.

Historias relacionadas:

CH