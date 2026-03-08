Día Internacional de la Mujer: Google Conmemora el 8M con un Doodle

​​Este 8 de marzo de 2026, al abrir el buscador más famoso del mundo, los usuarios se encuentran con un Doogle con el que Google se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M).

Como cada año, Google utiliza su plataforma para dar visibilidad al 8M.

¿Qué significa el Doodle del 8 de marzo?

La ilustración de este año destaca por el uso de tonalidades moradas, color que históricamente representa la justicia y la dignidad en el movimiento feminista.

El Doodle de este 2026 cambia con diversas imágenes que aparentan salir de las letras de Google.

De acuerdo con Google, “este Doodle anual del Día Internacional de la Mujer, se destaca cómo las mujeres han moldeado los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) a través de avances y descubrimientos”.

Al hacer clic en la imagen, el buscador redirige a los usuarios a recursos informativos sobre la historia del 8M, estadísticas actuales sobre la brecha de género y formas de apoyar a organizaciones que trabajan por la equidad en cada región.

En México, la movilización del 8M es una de las más importantes a nivel mundial debido a los diversos casos de feminicidios que azotan al país.

¿Qué es un Doogle de Google?

Un Doodle es una alteración temporal del logotipo oficial de Google en su página principal. Estos diseños se crean para conmemorar festividades, aniversarios de personajes históricos o eventos mundiales de relevancia cultural.

Lo que comenzó en 1998 como un simple dibujo para avisar que los fundadores estaban fuera de la oficina, hoy es una tradición que cambia dependiendo de situaciones como las que ya mencionamos y es hecha por equipo de artistas e ingenieros del buscador.

Han existido Doodles estáticos, pero muchos también han sido tipo experiencias interactivas que incluyen videos o juegos.

