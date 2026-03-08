Aseguran Martillos, Latas de Aerosol y Solventes a Manifestantes Encapuchadas en Avenida Juárez

Efectivos de la Policía Metropolitana desplegaron un operativo de contención y seguimiento en el Centro Histórico tras detectar a un grupo de manifestantes encapuchadas, en la marcha del 8M, intentando causar daños a establecimientos sobre la Avenida Juárez.

El grupo fue monitoreado hasta la calle 5 de Mayo, donde el personal policial realizó un encauzamiento hacia una zona segura para evitar que sus acciones pusieran en riesgo al resto de las participantes en la movilización. En este punto, se les retiraron diversos objetos aptos para agredir, incluyendo un martillo, latas de aerosol y botellas con solventes.

Mujeres Traspan Vallas en 8M CDMX, Pero Policías las Retiran sin Enfrentamientos

Cruzan vallas, pero las contienen

Posteriormente, en la zona del Zócalo capitalino, integrantes de la Policía Metropolitana formaron una línea de contención luego de que un grupo lograra cruzar una de las puertas de las vallas instaladas al exterior de la Catedral Metropolitana. Las autoridades exhortaron a las manifestantes a desalojar el área restringida para prevenir daños al patrimonio histórico.

Cabe destacar que, tras estas intervenciones, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni incidentes mayores durante el aseguramiento de los materiales peligrosos.

