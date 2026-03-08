Pintas, Fuego y Vidrios Rotos: Así Protestó el "Bloque Negro" Durante el 8M en México

Este domingo 8 de marzo de 2026, contingentes del denominado "bloque negro" vandalizaron el Palacio de Gobierno de Morelos, lanzaron bombas molotov y destrozaron al menos una sucursal del banco BBVA en Cuernavaca, mientras que en Toluca derribaron las vallas del Palacio de Gobierno del Estado de México y realizaron pintas sobre inmuebles de la avenida Morelos.

Las acciones formaron parte de una jornada del Día Internacional de la Mujer que se desarrolló simultáneamente en varias ciudades del país, con distintos niveles de intensidad.

En Morelos, la protesta llegó a su octavo día consecutivo, alimentada por la indignación ante el feminicidio de dos estudiantes universitarias: Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Video: Pintas y Quemas Marcan Protesta del 8M en Plaza de las Armas, Cuernavaca, Morelos.

Ocho días de rabia que llegaron al Palacio de Gobierno en Cuernavaca

Las protestas en Morelos no comenzaron este domingo. Desde que se confirmó la muerte de Kimberly Ramos Beltrán, estudiante de segundo semestre de Contaduría en el Campus Chamilpa de la UAEM, decenas de compañeros salieron a las calles.

La joven de 18 años había desaparecido el 20 de febrero; su cuerpo fue localizado el 3 de marzo en una zona boscosa, tras más de una semana de búsqueda. Prácticamente el mismo día, se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, otra joven de 18 años y también alumna de la UAEM, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en un paraje abandonado en Coatetelco. Dos casos, once días de diferencia, el mismo desenlace.

Cuando el último contingente llegó al Palacio de Gobierno este domingo, la protesta escaló: primero lanzaron huevos contra la fachada, luego objetos encendidos que lograron cruzar las vallas metálicas instaladas por las autoridades —la primera vez que el gobierno de Morelos colocó estas barreras.

Las manifestantes, sin embargo, resignificaron esa misma instalación: sobre las vallas pegaron miles de pancartas con los rostros de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, convirtiendo el perímetro de contención en un memorial colectivo. Los muros del palacio quedaron cubiertos de consignas como "Morelos Feminicida", "Gobierno Asesino" y "Hasta Encontrarlas".

Una estudiante que participó en las primeras protestas tras la desaparición de Kimberly describió a N+ la situación en los campus universitarios:

"Hay muy poca seguridad en la universidad y no hay cámaras. Y aparte el transporte, hay algunos alumnos que salen tarde de la universidad y a veces no tienen cómo transportarse a sus casas porque viven más lejos."

Además, las autoridades estatales informaron el viernes que investigan amenazas recibidas por estudiantes que exigieron justicia, situación que añade otra capa de preocupación a un entorno ya de por sí tenso. Morelos encabeza la lista de feminicidios por entidad federativa en el país.

Cajeros destrozados y vidrios rotos en BBVA

Al margen de las acciones contra el edificio gubernamental, el bloque negro también actuó contra una sucursal del banco BBVA. Las imágenes documentaron la entrada con los vidrios completamente rotos y desperdigados sobre el piso, mientras que en el interior los cajeros automáticos aparecían con las pantallas destrozadas.

Personas embozadas hacen pintas y realizan destrozos en cajeros automáticos en la zona del centro de Cuernavaca. Morelos, en el marco de la marcha por el 8M.



Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+. https://t.co/hSxD3esCrV pic.twitter.com/9pBLtdkts2 — NMás (@nmas) March 8, 2026

En Toluca, vallas derribadas y pintas en Avenida Morelos

En la capital del Estado de México, integrantes del bloque negro realizaron pintas sobre inmuebles de la avenida Morelos con mensajes como "¿Dónde Están?" y "Justicia", destrozaron ventanas de negocios y derribaron las vallas instaladas frente al Palacio de Gobierno estatal. Las autoridades habían colocado esas barreras específicamente para mantener distancia con las manifestaciones.

CDMX: Vidrios rotos en Juárez y tensión frente a catedral

En la Ciudad de México, el bloque negro rompió las ventanas de al menos un local comercial y realizó pintas en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, mientras el grueso de la marcha continuaba su avance de forma pacífica hacia el Zócalo capitalino.

Integrantes del bloque negro rompen las ventanas y realizan pintas en un local comercial en avenida Juárez, en la zona Centro de la CDMX.



Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+. https://t.co/hSxD3esCrV pic.twitter.com/xXVlW4vxYg — NMás (@nmas) March 8, 2026

Ya en el primer cuadro, un grupo de no más de 20 jóvenes logró mover las vallas metálicas frente a la Catedral Metropolitana e ingresar al área restringida. Elementos policiales —en su mayoría mujeres— se acercaron de inmediato y las condujeron hacia el exterior sin que se registrara mayor confrontación. Algunas manifestantes lanzaron botellas contra las vallas y encendieron bengalas de colores desde lo alto de las barreras.

Una distinción necesaria

Las marchas del 8M congregaron este domingo a miles de mujeres que se manifestaron de forma pacífica en todo el país. El "bloque negro" es un contingente minoritario que actúa de forma separada y recurre a la confrontación directa y el vandalismo como forma de protesta. No todas las personas que participaron en las jornadas de este domingo tomaron parte en los actos de destrucción documentados.

Las autoridades de Morelos no han emitido hasta el momento un comunicado sobre los daños ni sobre posibles detenciones derivadas de los hechos registrados.

Historias recomendadas: