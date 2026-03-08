"La Mujeres Mexicanas Hemos Sido Tejedoras de la Patria": Sheinbaum Conmemora 8M

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la labor histórica de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, luchas que han permitido la conquista de espacios y derechos que hoy abren un porvenir distinto para las nuevas generaciones, aunque reconoció que todavía hay retos por cumplir.

En su acto conmemorativo realizado este domingo 8 de marzo 2026 en el Campo Marte, destacó la participación de las mujeres en pasajes que cambiaron el rumbo de la nación, pero también aseveró que el 8M es un día para "comprometernos con el futuro de las mujeres". "Un país más igualitario significa un país más justo y libre", añadió.

"La mujeres mexicanas hemos sido tejedoras de la patria", dijo la mandataria. "Aún hay retos por delante, la igualdad plena se construye todos los días", agregó.

Video: Sheinbaum Encabeza Acto por el 8M y Afirma: "La Igualdad no es un Favor, es un Derecho"

Noticia en desarrollo