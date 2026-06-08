Coahuila Podría Seguir Proceso Jurídico Hasta Llegar al TEPJF: Sheinbaum Sobre Elecciones 2026

La presidenta Sheinbaum insta a seguir las vías legales tras denuncias en elecciones de Coahuila.

Elecciones en Coahuila. Foto: CuartoscuroElecciones en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

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