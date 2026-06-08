Coahuila Podría Seguir Proceso Jurídico Hasta Llegar al TEPJF: Sheinbaum Sobre Elecciones 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum en su Mañanera del Pueblo de hoy, 8 de junio de 2026, señaló que Coahuila podría seguir un proceso jurídico hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el contexto de las elecciones 2026 que se llevaron a cabo el día de ayer, domingo.

La mandataria fue cuestionada sobre señalamientos relacionados con presuntas irregularidades durante la jornada electoral, entre ellas acusaciones de compra de votos.

Ante ello, Sheinbaum señaló que cualquier inconformidad debe atenderse a través de las instancias legales correspondientes.

Consulta cómo quedaron los resultados electorales en Coahuila en gráficos

"Tienen que seguir su procedimiento"

Al responder sobre las denuncias surgidas tras la elección, la presidenta indicó que existen mecanismos institucionales para revisar y resolver cualquier controversia derivada del proceso electoral.

"Tiene que seguir su procedimiento y el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta un Tribunal Federal Electoral; tienen que seguir sus procedimientos jurídicos", expresó.

¿Qué se eligió en Coahuila?

Durante la jornada electoral, los ciudadanos de Coahuila participaron en la renovación del Congreso del Estado.

En total estuvieron en disputa 25 curules legislativas:

16 diputaciones por el principio de mayoría relativa.

9 diputaciones por representación proporcional.

Los resultados de la elección comenzaron a conocerse tras el cierre de las casillas y el conteo de los sufragios emitidos por los electores.

FBPT