Sheinbaum Marca Hito Histórico Como Primera Jefa de Estado y Comandanta Suprema: Trevilla

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha marcado un momento histórico al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas del país.

Durante un acto oficial realizado este domingo 8 de marzo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que la llegada de una mujer a la máxima posición del mando militar representa un cambio significativo en la historia política y social de México.

Usted, señora presidenta, es un ejemplo vivo. Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, expresó Trevilla Trejo durante su mensaje.

El funcionario señaló que la presidenta ha marcado un hito que inspira a las nuevas generaciones a creer que es posible alcanzar cualquier meta con determinación y pasión. Asimismo, subrayó la importancia de reconocer la labor de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Reconocemos la labor de las mujeres en todos los espacios y, en especial, a aquellas que día tras día trabajan incansablemente en sus hogares, en el campo y en la ciudad: madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo ya no es silencioso, destacó.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de las actividades oficiales por el Día Internacional de la Mujer. El evento se llevó a cabo en el Campo Deportivo Militar Marte, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda oficial, la conmemoración inició alrededor de las 10:00 horas y contó con la participación de funcionarias, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como mujeres invitadas de distintos sectores del país que asistieron a esta ceremonia encabezada por la mandataria.

Historias recomendadas: