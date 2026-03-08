"Lluvia Negra" Cae Sobre Teherán, Capital de Irán, Tras Bombardeos de EUA e Israel a Refinerías

Los habitantes de Teherán se despertaron este domingo 8 de marzo como si fuera medianoche. Una densa humareda negra, producto de los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico de hidrocarburos en la capital iraní y sus alrededores, cubrió el cielo de la ciudad desde las primeras horas de la mañana, sumándola en una oscuridad que no correspondía al horario. Los ataques dejaron al menos seis personas muertas y 20 heridas, de acuerdo con las autoridades iraníes.

Es la primera vez desde el inicio del conflicto —que cumplió su noveno día este domingo— que las infraestructuras petrolíferas de Irán son blanco de bombardeos.

Video: Trump Habla de Irán: No Descarta Influir en Próximo Líder y Advierte Posible Acción Militar.

Cuando el mediodía parece de noche en Teherán

A las 10:30 horas locales (07:00 GMT), los vehículos que circulaban por la avenida Valiasr —una de las más largas de la ciudad, con 17 kilómetros de recorrido de norte a sur— seguían obligados a encender sus luces como si fuera de noche. La mezcla de nubes de lluvia grises y el humo negro espeso de los depósitos en llamas creó una oscuridad que, para muchos residentes, resultó desorientadora.

"Pensé al despertar que había un problema", declaró a la AFP, bajo anonimato, un conductor de aproximadamente 50 años.

En algunos barrios, el fuerte olor a quemado se sumó a la imagen dantesca. Corresponsales de la AFP reportaron que, más de 12 horas después de los bombardeos, las llamas seguían activas y crepitando en al menos uno de los depósitos afectados.

Video: Trump Minimiza Presunto Apoyo de Rusia a Irán y Señala Falta de Evidencia.

Gases tóxicos y vidrios rotos: el impacto en los barrios cercanos

Las autoridades iraníes advirtieron a la población sobre las consecuencias para la salud: las emisiones derivadas de los incendios pueden provocar irritaciones en las vías respiratorias y los ojos. Por esa razón, llamaron a los residentes a permanecer en sus hogares.

La Media Luna Roja iraní informó que importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de nitrógeno fueron liberadas al aire como consecuencia de los incendios.

Nota relacionada: México Evacúa a 629 Connacionales de Medio Oriente ante Conflicto Entre Irán, EUA e Israel

En los perímetros de los depósitos, fuerzas de seguridad equipadas con máscaras de protección respiratoria e impermeables para resguardarse de las emisiones controlaban el acceso.

En los edificios residenciales cercanos, los vidrios estallaron completamente por la onda expansiva de las explosiones. A decenas de kilómetros de distancia, vecinos limpiaban con escobas balcones y ventanas cubiertos por una mezcla de lluvia y gasolina.

Racionamiento de combustible y filas en gasolineras

El impacto sobre el suministro de combustible fue inmediato. Mohammad Sadegh Motamedian, gobernador de la provincia de Teherán, anunció por la mañana que la distribución de gasolina estaba "temporalmente interrumpida", aunque llamó a la población a no "preocuparse".

La distribución quedó limitada a 20 litros por vehículo, lo que generó largas filas en las estaciones de gasolina de la capital. La AFP contabilizó alrededor de 40 vehículos frente a una sola gasolinera, en el primer día de reanudación de actividades laborales tras una semana de asueto decretada desde la muerte del líder supremo Ali Jamenei, asesinado al inicio del conflicto bélico.

Video: N+ Capta Momento Exacto en que "Cúpula de Hierro" de Israel Intercepta Misiles de Irán.

Una ciudad que aprendió a resistir

A diferencia de junio de 2025, cuando cerca de seis millones de personas abandonaron Teherán durante la llamada "guerra de los 12 días" —en la que Israel también atacó depósitos de combustible en la capital—, esta vez la mayoría de los residentes optó por quedarse. La ONU estima que alrededor de 100,000 personas han huido de la ciudad en el actual conflicto, frente a los más de 10 millones que la habitan en tiempos normales.

Aunque en los primeros días de guerra la capital iraní tenía la apariencia de una ciudad fantasma, este domingo la imagen era distinta: más peatones y vehículos circulaban por las calles, y casi la mitad de los comercios abrieron sus puertas, aun en medio de la oscuridad provocada por el humo.

Con información de AFP.

Historias recomendadas:

CT