México Evacúa a 629 Connacionales de Medio Oriente ante Conflicto Entre Irán, EUA e Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, han sido evacuadas 629 personas mexicanas que se encontraban en países de Medio Oriente, entre ellos Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, ante el contexto de seguridad que prevalece en la región.

De acuerdo con la cancillería, la mayoría de los connacionales han salido por vía terrestre hacia países con espacio aéreo abierto, lo que ha permitido que posteriormente puedan abordar vuelos comerciales hacia otros destinos.

La dependencia explicó que, conforme a las evaluaciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura gradual de su espacio aéreo, lo que ha facilitado la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales. Sin embargo, algunos aeropuertos continúan operando de forma intermitente, por lo que se recomienda a los viajeros consultar directamente con aerolíneas y agencias de viajes en caso de contar con reservaciones.

Embajadas trabajando pese a conflicto

En el caso de Irán, debido a las condiciones actuales, la embajada de México operará a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú.

La SRE indicó que el resto de las embajadas mexicanas en la región se mantienen en alerta permanente, en comunicación constante con autoridades locales y con la comunidad mexicana para brindar asistencia consular, especialmente a quienes buscan salir del área mediante las rutas terrestres consideradas más seguras.

Hasta ahora, la cancillería señaló que no se han reportado mexicanos que hayan sufrido daños a su integridad física. Asimismo, reiteró la recomendación a los ciudadanos mexicanos de evitar viajar a la región mientras persistan las condiciones de riesgo.

Para quienes requieran asistencia o protección consular, la SRE recordó que las embajadas y oficinas de representación en la región mantienen líneas de contacto de emergencia disponibles para la comunidad mexicana.

Embajada en Irán

☎️ +989121224463

Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️ 504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095

