Donald Trump Amenaza a Irán con "Su Destrucción Total y Muerte Segura"

El presidente Donald Trump elevó su discurso contra Irán y dijo que por su mala conducta se está considerando seriamente "su destrucción total y muerte segura".

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense advirtió que se están considerando zonas y grupos de personas que antes no se habían contemplado como objetivos de la ofensiva.

Noticia relacionada: Secretario de Defensa de EUA Afirma Que Tienen el Mejor Servicio de Inteligencia del Mundo

El mensaje llega una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la Operación Furia Épica contra Teherán, dejando hasta el momento más de mil 230 muertos, entre ellos el líder supremo, Alí Jamenei.

"¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura, y se están considerando zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

EUA e Irán elevan el discurso

La publicación hecha por Trump viene después de un mensaje del presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtiera que no habría rendición como lo exigió previamente el presidente de Estados Unidos.

Pezeshkian fue contundente al decir que solo estaba en los sueños de Trump la rendición de Irán, ya que en su momento el presidente estadounidense dijo que no habría negociación con el régimen, solo su total rendición.

Noticia relacionada: Comando Central de EUA Informa sobre Operación "Furia Épica": Atacados, 3 Mil Objetivos en Irán

Poco después, Donald Trump escribió en su plataforma digital un texto en el que además retoma la disculpa que Masud dirigió a países del Medio Oriente por haber atacado su territorio.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió el mandatario.

Agregó que Irán ya no es "el matón del Medio Oriente, sino el perdedor del Medio Oriente, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!".

Más de 3 mil objetivos

De acuerdo con un informe del Comando Central de Estados Unidos, en la semana de este conflicto, la Unión Americana e Israel han golpeado más de 3 mil objetivos, la mayoría de ellos militares y de gobierno.

Esto ha provocado un descenso considerable en la respuesta de Irán, ya que sus ataques con misiles cayeron un 90% y los que emplean drones, un 83%.

También se han destruido o dañado 43 embarcaciones iraníes, entre ellas, un portaviones de drones.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM