García Harfuch Anuncia Plan Kukulkán, Estrategia de Seguridad para el Mundial 2026

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la creación del Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad para el Mundial 2026.

Plan Kukulkán

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de marzo de 2026, García Harfuch dijo que “México se prepara para recibir a millones de visitantes y a miles de representantes internacionales en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes" y por ello, informó en qué consiste el nuevo Plan Kukulkán.

El Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes durante y después de la realización de este evento internacional.

El secretario García Harfuch detalló que el Plan Kukulkán será coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, así como de autoridades estatales y municipales de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

El Plan Kukulkán contempla “mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, subrayó García Harfuch.

El Plan Kukulkán incluye las siguientes acciones:

Capacitación especializada.

Ejercicios de planeación y operación.

Homologación de protocolos.

Ejercicios simulados a escala real.

Monitoreo permanente.

Sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán a México.

Mesa de coordinación estratégica

Como parte de los trabajos del Plan Kukulkán, se instaló una mesa de coordinación estratégica con dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad y autoridades de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En el caso de Jalisco, se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales estatales y municipales, para implementar dispositivos de seguridad en el estado, aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes, explicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud.

