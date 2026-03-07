Secretario de Defensa de EUA Afirma Que Tienen el Mejor Servicio de Inteligencia del Mundo

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que su país no está preocupado por la información publicada respecto a que Rusia estaría ofreciendo datos de inteligencia a Irán.

De acuerdo con medios como The Washington Post, el Kremlin estaría dotando de inteligencia a Teherán para ubicar posiciones y movimientos de las tropas estadounidenses en Medio Oriente.

Cuestionado sobre la publicación, Hegseth no quiso confirmar la información, pero aseguró en una entrevista con el programa 60 Minutes, de la CBS, que Estados Unidos rastrea todo.

"Nuestros comandantes están al tanto de todo (...) tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién (...) No estamos preocupados por eso", afirmó.

La Casa Blanca resta importancia

Por su parte, la Casa Blanca también desestimó y restó importancia al reporte de que Rusia estaría brindando a Irán información de selección de blancos sobre las fuerzas estadounidenses.

"Claramente no marca una diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando completamente", dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Añadió que en la ofensiva contra Teherán, "estamos alcanzando los objetivos militares de esta operación que va a continuar".

Esta información aparece luego de que seis militares estadounidense murieron en un ataque con drones contra una base estadounidense en Kuwait, el domingo, y de que la estación de la CIA, en Riad, también fue atacada.

